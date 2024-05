Francisco Sánchez, secretario de Culto, ratificó sus polémicas declaraciones y fue más allá

Dijo que "lo mismo" sucede con el acceso al aborto, otra de las cuestiones contra las que disparó el fin de semana.

Francisco Sanchez dijo que "la Argentina necesita repoblarse"

"Hoy mismo en la Argentina hay un invierno demográfico: la Argentina tiene tasas de natalidad similares a Corea del Sur o España, dos países que han empezado a despoblarse trágicamente. La Argentina necesita repoblarse, con lo cual yo diría que no solo tenemos que pensar en derogar el aborto, sino en medidas que promuevan la natalidad para que la cuestión demográfica vuelva a ser un eje estratégico para el desarrollo de nuestro país", sostuvo.

Incluso, Francisco Sánchez aseguró que trabajará para dar marcha atrás con la ley de aborto legal y recordó que en diciembre de 2020, cuando la iniciativa consiguió el aval legislativo, él era diputado nacional (por Neuquén y de Pro) y "rápidamente" presentó un proyecto de derogación

" Voy a hacer todo lo posible para que la matanza de criaturas en el vientre materno no sea promovida, como es promovida hoy por el Estado. Es una barbaridad absoluta", sentenció.

Sin embargo, dijo que la sociedad "no está preparada" en este momento para debatir el matrimonio igualitario y el divorcio.

"No obstante eso, creo que es importante dar las discusiones. Incluso muchos periodistas han pedido mi renuncia por dar esta opinión. No quisiera escuchar a esos periodistas después hablar de libertad de expresión y que les dejen expresarse libremente sin ser censurados, porque sería una contradicción gigante", marcó, contra la prensa que cuestionó sus dichos en el plenario de Vox.

Y agregó:

Son temas que en su momento se discutieron mucho en la Argentina. El aborto se trató, tuvo un gran debate, se logró una mayoría parlamentaria; no había una mayoría de la sociedad argentina que estuviera de acuerdo, pero se aprobó. Lo mismo pasó en el matrimonio de personas del mismo sexo, que también ha tenido un debate y se terminó aprobando. Y lo mismo pasó con las leyes de promoción de la ideología de género en la educación. Son leyes que fueron controversiales y hoy parece que ni siquiera uno se pudiera expresar respecto de esos temas. A tal punto hemos llegado que quien se expresa, trata de ser cancelado y es atacado como lo he vivido yo en estos días

Luego, el secretario aclaró que en lo personal los agravios no lo afectan, pero dijo que considera "grave" que no se respeten la libertad de conciencia, de opinión y de culto. Y cerró:

En la Argentina hay plena libertad de culto y, si hay un rasgo que caracteriza a los cultos, sobre todo a los mayoritarios, es ser conservadores de las coas que forman parte de sus tradiciones, dogmas, y que no admiten estos cambios violentos que muchas veces el progresismo quiere impulsar a aceptar como si fueran cosas naturales

franciscosanchez-bullrich.jpg Francisco Sánchez es un hombre cercano a Patricia Bullrich. @FranSanchezNQN

Cabe recordar que este hombre, cercano a Patricia Bullrich y con muy buen vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, fue elegido por Javier Milei para estar al frente de la Secretaría de Culto, envuelto en una fuerte polémica, principalmente, por haber pedido la pena de muerte para Cristina Kirchner y por haber criticado duramente al papa Francisco.

