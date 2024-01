Francisco Sánchez: "Me arrepiento si dije cosas que pudieron ofender a algunas personas"

"No hemos hablado de ese tema con ninguno de los dos -ni con Mondino ni con Milei-; pero lo que sí te puedo decir es que mi rol como diputado fue uno y no será el mismo rol que será y que tengo como secretario de Culto".

"Son roles absolutamente distintos y son también distintos momentos de la Argentina. Hoy ya no soy un diputado de la nación, soy un representante del Gobierno nacional en una cartera fundamental para la construcción de diálogos, de consensos, de armonía y de paz, y voy a hacer todos mis esfuerzos en esa línea", agregó Sánchez.

"Me arrepiento"

De todos modos, a Sánchez no le tembló el pulso para pedir disculpas, y aunque prefirió aclarar algunos tantos respecto a algunas informaciones periodísticas "que buscan ensuciar", aseguró estar "arrepentido".

"Yo creo que al igual que todas las personas, nos arrepentimos de las cosas que le puedan producir daño a otros; pero también creo que los proyectos y algunas ideas que presenté de corte legislativo y que no tienen nada que ver las individuales. Pero repito, eso fue en mi etapa de legislador y en el contexto en el que fui legislador, ya no soy eso".

De todos modos, remató: "Por supuesto que todo lo que sea ofender y herir las esas personas son cosas de las que me arrepiento. Algunas las he confesado como pecador (en la Iglesia Católica), en otras he pedido disculpas y en otras no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero siempre que corresponda hacerlo lo voy a hacer".

En esa misma línea, admitió haber dicho "algo inapropiado" sobre el Papa Francisco, "dichos por los cuales me disculpé y lo haré todas las veces que tenga que hacerlo", dijo Sánchez, quien en su momento disparó contra Bergoglio diciendo: “Caso para estudiosos encontrar un Papa que haya hecho tanto daño”. No obstante, el neuquino insiste con que los dichos contra el Santo Padre "tuvieron que ver con un contexto político en la Argentina", de todos modos, "me disculpé".

Por otro lado, y luego de que se filtraran videos y tuits del ex diputado nacional criticando o emitiendo polémicos juicios de valor sobre algunas religiones o credos, Sánchez consideró que al hacerse pública su designación como secretario de Culto "se magnificaron las cosas" y aclaró que "nunca" dijo nada respecto a la comunidad judía; en cambio, admitió haber opinado respecto al "terrorismo islámico", algo que para el ahora secretario es "innegable".

"De los judíos nunca dije nada. Están magnificando las cosas. Lo que sí dije fue algo sobre las hordas islámicas, pero específicamente me estoy refiriendo a las personas que utilizan la religión para sembrar violencia, es decir, me referí a quienes utilizan el Islam para generar la violencia, pero no estoy invocando a todos los musulmanes ni a todos los islámicos, solo en hechos puntuales y eso es innegable. Por ejemplo; nadie puede negar que el grupo terrorista Hamas utiliza la religión, en este caso el Islam, para provocar muertes y fundamentar sus actos. ¿Quién puede negar eso?", se preguntó.

Vínculos con los diferentes cultos

En otro tramo de la entrevista con Urgente24, Francisco Sánchez fue consultado respecto de su relación con todos los credos, debido a los rumores por supuestas molestias de las entidades religiosas. Y en ese sentido, el secretario aseguró tener una "excelente relación institucional con todos".

Por ejemplo, sobre la Iglesia Católica y los vínculos con el nuevo Gobierno, Sánchez dijo que tienen diálogo directo con la Conferencia Episcopal "y con muchos Obispos, incluso con quienes tienen una mirada distinta". Sobre ese punto, consultado sobre cómo será la relación de ahora en más con el sector de la Iglesia que integran los conocidos "Curas Villeros", Sánchez reflexionó:

"La Iglesia Católica es muy grande, incluso es posiblemente una de las instituciones más grandes de la Argentina e históricamente es una de las más importantes. Así como es grande es diversa también. No tenemos problema con ningún sector, hay sacerdotes que piensan de una forma y otros que piensan distinto", y reiteró: "Dentro de lo institucional la relación es excelente".

A su vez, también dijo tener "excelente relación" con la Iglesia Evangélica, ya que con varios de sus representantes tiene fuertes vínculos que se remontan a la lucha contra la Ley del aborto. Sánchez es del sector "pro vida" y fue el primer diputado nacional -cuando estaba en ejercicio- en presentar un proyecto para que se derogara esa ley.

Sobre ese tema Sánchez también fue consultado por este medio, y si bien prefirió no hondar al respecto ya que "no es algo que le compete a mi cartera", consideró que la discusión del aborto "es un tema central para la Argentina. Un tema centralísimo hacia la moral y hacia un tema que muchas veces no se discute, que es el tema demográfico. Pero yo soy secretario de Culto y no es un tema que concierne a mi cartera", disparó.

El Papa en la Argentina

Por último, en lo que se refiere a las tareas que tendrá que asumir como secretario de Culto, contó que se vienen por delante varios desafíos y eventos "muy importantes", por lo que está "trabajando desde ya" para seguir fortaleciendo las relaciones institucionales con todos los credos.

No obstante, los primeros desafíos serán "dos cosas muy trascendentes": una es la canonización de María Antonia di San Giuseppe de Paz y Figueroa, mejor conocida como Mama Antula, cuya misa y acto se va a realizar en el vaticano el próximo 11 de febrero a las 5:30 (horario de Argentina) en la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, y por otro lado la visita del presidente Javier Milei al Santo Padre " que también se dará en esa o cerca de esa fecha".

A su vez, Sánchez contó que está comprometido para lograr "la venida del Papa a la Argentina", visita que cientos de creyentes están esperando desde hace varios años. "No tenemos una fecha exacta de cuando va a venir, pero esperemos que se pueda concretar lo antes posible", cerró.