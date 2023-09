Jimmy Fallon enfrenta acusaciones de 'ambiente laboral tóxico'

Ambiente desagradable detrás de escena que comienza con el comportamiento errático de Fallon y se ha filtrado a sus equipos de liderazgo en constante cambio Ambiente desagradable detrás de escena que comienza con el comportamiento errático de Fallon y se ha filtrado a sus equipos de liderazgo en constante cambio

image.png

Lo que más llamó la atención del relato, es que sostienen que vivían su jornada laboral con miedo por los “arrebatos” de Jimmy Fallon, conductor que no parece tener mal carácter cuando se encienden los flashes, pero tras bambalinas sería otra persona.

De hecho, los exempleados soltaron ante Rolling Stones que se referían internamente a los vestidores de invitados como ‘salas de llanto’, ya que los trabajadores acudían allí para llorar tras supuestamente recibir maltrato laboral.

Quejas internas que valieron 'en vano'

Aunque los empleados se habían quejado al departamento de recursos humanos por el “ambiente laboral tóxico”, no ocurrió una deposición de la actitud de Fallon ni de sus colegas superiores, según lo transmitió la revista Rolling Stones. Los trabajadores terminaron renunciando voluntariamente, con licencia médica por afectación de su salud mental o directamente echados por haber protestado.

image.png Jimmy Fallon con la cantante colombiana Shakira

Ante esta denuncia pública, el presentador se disculpó hoy en una entrevista por zoom con dos exempleados, a los que les dijo que no tenía la intención de “crear ese tipo de ambiente para el espectáculo”, según SkyNews.

Es vergonzoso y me siento muy mal. Lo siento si te he avergonzado a ti, a tu familia y a tus amigos. Me siento tan mal que ni siquiera puedo decírtelo Es vergonzoso y me siento muy mal. Lo siento si te he avergonzado a ti, a tu familia y a tus amigos. Me siento tan mal que ni siquiera puedo decírtelo

image.png

Un caso similar ocurrió con la conductora Ellen DeGeneres, quien enfrentó denuncias similares de parte de ex trabajadores del programa estelar de entrevistas homónimo, el cual terminó siendo dinamitado por esas misma acusaciones de maltrato laboral.

Ahora, el ‘Late Night’ de Jimmy Fallon está afectado por una huelga de actores y guionistas de Hollywood desde hace meses, tal como contó U24, hecho que paró las grabaciones y sumado a estas acusaciones, podría enturbiar el retorno del programa.

Más información en Urgente24

Abismal derrumbe de inflación en Uruguay: La mejor en 20 años

Cuando Ricardo Montaner preocupa al chavismo

Ola de violencia en Ecuador: Explotó coche bomba

Sanguinetti y Mujica dispararon desde Uruguay contra Javier Milei

Nayib Bukele tiene un plan de 7 años con Google Clouds