Esoterismo VIP: Celebridades que coquetean con lo místico

Elementos del paganismo (cuya definición fue demonizada por los tiempos de la inquisición católica pero que en realidad hace referencia a las religiones familiares de los pagos, ya que los paganos eran los habitantes de las áreas rurales) se pueden ver en múltiples contenidos de la cultura popular, en títulos de Netflix como The chilling adventures of Sabrina que reflota prácticas Wicca o en el apartado gráfico, como en los trabajos del historietista Alan Moore.

Moore fue el creador de personajes como el demonólogo John Constantine, que utiliza eclécticamente distintos conocimientos mágicos para combatir a las fuerzas del mal. Aunque el propio Moore asegura que Constantine es real y se ha cruzado con él en la vida real en varias oportunidades de su vida, una de sus más peculiares excentricidades es que también ha admitido abiertamente considerarse a sí mismo un mago.

Alan-Moore.webp Alan Moore, además de ser un autoproclamado mago, es el creador de novelas gráficas como V de Venganza y personajes como Constantine

En el documental Alan Moore on Magic, el historietista argumenta que todo tipo de arte (escultura, canciones, pero más que nada la escritura) tiene la capacidad de transformar la realidad y que todos los individuos tienen una capacidad intrínseca de lograrlo, pero no todos aceptan responsabilidad.

El tipo de magia practicado por Moore está arraigado de manera profunda a la Kabbalah, un sistema esotérico originado desde la rama del judaísmo jasídico, que interpreta una visión particular del universo que rodea al ser humano.

Otra practicante muy conocida de este tipo de enseñanzas también fue la milenaria reina del pop Madonna, quien nunca ocultó su participación en este tipo de creencias. Éstas intentan explicar una relación de convergencia simbiótica entre Dios (no en la concepción de Dios de las religiones abrahámicas, sino como un ser inmutable, infinito, eterno y misterioso) y el universo (mutable y perecedero), que asimismo fue creado por Dios.

madonna kabbalah.jpg Recientemente Madonna apareció en Instagram mostrando un tatuaje en su antebrazo que era una alegoría a sus creencias kabalísticas

Viajando un poco más hacia el pasado tenemos a personalidades como Jim Morrison, la icónica figura vocalista de The Doors que compartía una profunda conexión con el chamanismo yaqui (y las sustancias sagradas que usan estos pueblos originarios para entrar en contacto místico).

jim morrison.webp Jim Morrison en escena tenía una forma muy particular de bailar, que se asemejaba a las danzas de los pueblos originarios Yaquis a la hora de prepararse para la batalla

El consumo de peyote y las experiencias que tienen los chamanes norteamericanos se detallan en las investigaciones antropológicas de Carlos Castaneda, en libros como Las enseñanzas de Don Juan o Relatos de Poder, dos libros que introducen al lector apropiadamente si no se ha tenido contacto anterior con este tipo de conocimientos.

Regresando al presente, el más reciente escándalo de la farándula internacional involucra a las raperas Nicki Minaj, Cardi B y Azealia Banks. En uno de los episodios del podcast Queen Radio, Minaj alegó que una famosa rapera intentó echarle una maldición vudú en varias oportunidades.

cardi-b-nicki-minaj-azealia-banks.webp La rivalidad entre Cardi B y Nicki Minaj no podía faltarle un episodio mágico, pero encabezado por una tercera en la discordia Azealia Banks

Si bien Nicki no nombró a la celebridad en particular, Banks entró en escena refutando esta declaración a través de Instagram, donde confirmaba que esto era mentira, y que la abuela de Cardi B no le había hecho “brujerías vudú”. No obstante, la polémica continuó, porque tras estos dichos Azealia posteó un video donde se responsabilizaba tácitamente del hecho, alegando que:

La forma más fácil de brujería es decirle a alguien que se le está haciendo brujería La forma más fácil de brujería es decirle a alguien que se le está haciendo brujería

Por supuesto, al encontrarnos con este tipo de ejemplos históricos y no tanto, la respuesta natural del espectador es el descreimiento, avalado por reduccionismos culturales; porque las brujas no existen… Pero que las hay, las hay.

