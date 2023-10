El Pollo Cerviño rompió el silencio sobre la denuncia de su exmujer

image.png Cinthia García denunció al Pollo Cerviño por "abuso sexual infantil" de su propio hijo.

Las aclaraciones del Pollo Cerviño

"Lo que yo quiero aclarar es que me van a ver en la calle hoy, mañana, pasado, pasado mañana, es la zona donde yo me muevo para hacer compras, trámites. No vi a Cinthia, ni al auto de ella, n ia la amiga. Estaba buscando a mi viejo, quería hacer ese trámite rápido y volver a mi casa", declaró.

