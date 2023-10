Escándalo en Mendoza: El "testigo" era informante policial

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FU24noticias%2Fstatus%2F1710141200110412116%3Ft%3DwSQ6JXOxVniPkNUUIXXrNA&s=19&partner=&hide_thread=false Bochorno total de los acusadores de Walter Bento. Su testigo era informante de la Policía Judicial. @PrensaJudicial @informantes pic.twitter.com/R2LDXpxfaC — Urgente24.com (@U24noticias) October 6, 2023

Textuales del comisario:

“Desde que empecé trabajar en narcotráfico conozco la existencia de informantes , no debe cumplir con ningún requisito para ser informante, y una persona condenada también puede ser informante mientras de información en forma continuada”.

“En la provincia de Mendoza no hay una forma, ni una directiva ni una resolución que nos diga como indicarlos o como registrarlos. Es algo que se hace desde hace tiempo”.

"Existen informantes rentados y, en esos casos , se les puede solicitar el dinero al Ministerio de Seguridad para pagar la información. No hay factura porque generalmente la persona que recibe dinero no quiere firmar nada. En el caso nuestro se paga en forma personal. No lo paga el policía de su bolsillo sino que se le solicita al Ministerio de Seguridad."

Cuando no se les paga el beneficio para el informante es mandar al frente a otra persona con el cual pueda tener algún tipo de problema o alguna venganza, cada informante puede tener un motivación distinta. Cuando no se les paga el beneficio para el informante es mandar al frente a otra persona con el cual pueda tener algún tipo de problema o alguna venganza, cada informante puede tener un motivación distinta.

“Ahora no tengo ningún informante , no se cuántos informantes tiene la policía de Mendoza”.

“Diego Aliaga , el informante 59, tenía como móvil un problema con Rosepina , no se si es una interpretación mía”.

El sargento Rojas

Otro de los testigos fue Marcelo Rojas, que trabajó en la dirección de lucha contra el narcotráfico y fue agente de calle.

Rojas durante el 2009 estuvo en inteligencia criminal y tuvo a Aliaga como informante, en ese tiempo un asesor del director de inteligencia se lo presentó.

La situación de Aliaga como informante no se formalizó. Es decir, era ilegal.

Cuando Aliaga tenía alguna información que pudiera aportar, por lo general de contrabando, le marcaba galpones, domicilios donde cargaban y descargaban, pero nunca pudieron concretar ningún procedimiento.

Subcomisaria Abaca

La subcomisaria Verónica Abaca durante su extensa declaración que abarcó más de 3 horas, se centró en las conversaciones extraídas de los teléfonos celulares de Ortego.

En un momento se le preguntó si en su informe se hacía referencia al juez Bento. Su respuesta fue categórica: "No".

Este testimonio ratifica la ausencia de menciones al magistrado en las conversaciones analizadas por la subcomisaria Abaca.

Ya son más de 19 testigos e imputados entre el juicio penal Mendoza y el Jury de Buenos Aires descartaron completamente pedido de coimas e irregularidades por parte del Juez , Walter Bento y dijeron ser “testigos de oídos y no directos".

No se entiende qué está haciendo Bento en ese juicio.

Y también se ratifican las sospechas sobre el sistema Judicial y Político vigente en Mendoza.

Tampoco se entiende la actuación de la jueza Gretel Diamante en este juicio.