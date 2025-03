A todo o nada: Por qué Superman es la última chance para Warner Bros.

image.png James Gunn promete un Superman ya establecido, con un enfoque fresco y un elenco interesante. Si la película funciona, puede marcar el renacimiento definitivo del universo de DC en el cine.

Además, el elenco promete. No se trata solo de Superman, sino que veremos otros héroes de DC que servirán para ampliar el universo de una forma orgánica. Pero ojo, esto no significa que vayan a robarle protagonismo al Hombre de Acero. El foco sigue estando en Clark Kent, pero la aparición de estos personajes va a servir para enriquecer la trama, mostrar la evolución del personaje y cómo se va insertando en este mundo lleno de superhéroes. Y lo mejor es que, por lo que se vio hasta ahora, Gunn no está buscando hacer un universo completamente interconectado, sino más bien historias que se entrelazan de forma natural. Eso puede ser clave para que los fans se sientan más confiados en que este nuevo DCU no será otro intento fallido.

En resumen, "Superman" tiene todos los ingredientes para ser un éxito. James Gunn tiene la receta, el elenco promete, y si la película cumple con lo que se espera, podría marcar el regreso definitivo de DC a la cima del cine de superhéroes. No se trata solo de un éxito de taquilla, sino de una oportunidad para revitalizar todo un universo que está en el borde del abismo. Si Superman la rompe, DC Comics podría recuperar su trono.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Tiene 12 capítulos y es la miniserie que arrasa en Netflix

AFA saca la espada de Doble Amarilla para enfrentar al Clarín de TyC Sports

Fernando Gago limpió a Exequiel Zeballos y podría irse al Palmeiras

La miniserie de 8 capítulos, perfecta para cerrar el fin de semana

La antigua aerolínea que amaga con volver a volar en Argentina