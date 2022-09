A MacKenzie Scott, Dan Jewett le duró menos que Jeff Bezos

En junio de 2021, Scott anunció la donación de US$ 2.700 millones a 286 organizaciones.

En junio de 2021, Scott y Melinda French (ex de Bill Gates) lanzaron 'Equality Can't Wait Challenge', un concurso para promover la igualdad de género y expandir el poder y la influencia de las mujeres en USA con un plan hasta 2030.

En febrero de 2022, 9 organizaciones anunciaron donaciones de Scott por US$ 264,5 millones.

En marzo de 2022 se anunciaron más donaciones, incluidos US$ 436 millones para Habitat for Humanity y US$ 275 millones para Planned Parenthood.

En abril de 2022, The New York Times informó que las donaciones de Scott desde 2019 superaron los US$ 12.000 millones.

En mayo de 2022, la fundación The Big Brothers Big Sisters informó una donación de US$ 122,6 millones de Mackenzie Scott.

Y hubo donaciones a organizaciones de Kenia, India, Micronesia, Brasil y otros países de América Latina.

En septiembre de 2022, Scott donó 2 de sus casas de Beverly Hills, por US$ 55 millones, a la California Community Foundation (CCF), que otorga subvenciones a organizaciones sin fines de lucro en Los Ángeles.

“Yo, Dan, una constelación de investigadores, administradores y asesores, todos estamos tratando de regalar una fortuna que fue posible gracias a los sistemas que necesitan cambios”, escribió Scott en una publicación de junio. Ahora, dice: “Estamos intentando regalar una fortuna que fue posible gracias a los sistemas que necesitan un cambio”.

Dan Jewett era su marido en ese momento.

dan scott.jpg MacKenzie Scott y Dan Jewett.

El divorcio

Pero la noticia ahora es que ella volvió a divorciarse.

MacKenzie Scott solicitó el divorcio de su 2do. esposo, Dan Jewett.

Ella presentó el petitorio ante el Tribunal Superior del Condado de King, en el estado de Washington, según un documento con fecha del lunes 26/09.

Scott se había casado con Jewett, quien era un docente en una escuela privada de Seattle, capital del estado Washington, en 2021.

Scott se había divorciado de Bezos en 2019, después de 25 años de matrimonio.

Scott y Jewett viven en el condado de King en el estado de Washington pero se habían casado en el estado de California.

Jewett accedió al divorcio, según los registros judiciales. La pareja ya tenía un contrato de separación, que especifica cómo se dividirían sus deudas y obligaciones, según los registros.

"Le pedimos a la corte que disuelva nuestro matrimonio”, informó Scott en su petición. “La manutención del cónyuge no es necesaria”, agregó.

Scott llegó a tener, en 2020, US$ 67.400 millones de patrimonio, por inversiones en renta variable; pero por algún motivo cuando se elaboró el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, su patrimonio neto era de US$ 28.900 millones: la persona N°39 más rica del mundo.

Ese número siguió cayendo por sus donaciones como filántropa.

Scott ayudó a Bezos a fundar Amazon.

Ella aún poseía una participación del 2,9% en Amazon en febrero 2022, según FactSet, pero Bezos retuvo los derechos de voto de esas acciones.

