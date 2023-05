Wagner PMC, el oro de Sudan, Bakhmut e interna

En ese sentido, podrían estar directamente involucrados con el choque militar enfrentamiento militar entre el ejército de Sudán, liderado por el líder de facto del país, Abdel Fattah Al-Bourhan y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) dirigido por Mohammed Hamdan Daglo, conocido como "Hemetti".

“A pocos días de iniciarse los combates entre el Ejército y los paramilitares de Darfur, Wagner estaba aumentando el envío de armas para los segundos. El líder de la compañía, Yevgueni Prigozhin, es cada vez más activo en África, mientras que en Rusia desafía a la cúpula militar. El negocio del oro puede impulsarle dentro del Kremlin, aunque sea a costa de condenar a Sudán a una nueva guerra civil”.

Tal como pudo saber Urgente24,“Wagner es como el punto de conexión para recopilar información sobre nuestra composición de recursos naturales en África. Wagner también recopila información sobre la estructura de gobierno en África…Mira Burkina Faso, por ejemplo, todas las minas del país están ocupadas por representantes del Grupo Wagner. Lo mismo que está sucediendo en Sudán”.

Dardos al ejército ruso

El Grupo Wagner, famoso desde 2014 cuando emprendió su primera campaña ayudando a las fuerzas separatistas prorrusas de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, durante el avance ruso para anexarse Crimea, últimamente no cesa de tirar fuertes dardos contra el ejército de Vladimir Putin, especialmente contra la cúpula militar.

Semas atrás, el jefe de la agrupación paramilitar Yevgueni Prigozhin se quejó de no recibir la suficiente provisión de municiones para sostener la ofensiva en Bakhmut con lo que reveló una crisis de armamento. Como el líder es amigo de Putin descarga su furia contra el Ministerio de Defensa.

Este martes 9 de mayo volvió a lamentarse y amenazó con “revelar” la verdad. En esta ocasión acusó al ejército ruso de cobardía por abandonar su posición en la batalla por controlar Bakhmut, epicentro más sangriento de la guerra rusoucraniana y denunció otra vez la falta de munición en sus filas.

image.png Yevgueni Prigozhin jefe del Grupo Wagner PMC estalló de furia contra la cúpula militar rusa a la que acusó de "criminal y traidora de la patria".

"Hoy una de las unidades del Ministerio de Defensa huyó de uno de nuestros flancos exponiendo el frente. Abandonaron sus posiciones, todos huyeron", afirmó y reconoció la recuperación de zonas por parte de Ucrania.

Por ello sostuvo que las órdenes dadas por los altos mandos militares son "criminales". "Se está cometiendo un crimen contra el pueblo ruso". En esa línea apuntó contra el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú: "Un soldado no debe morir por la estupidez absoluta de su jefatura", ha dicho en un vídeo.

En ese sentido, Prigozhin le puso los puntos a Vladimir Putin, aunque no refiriéndose directamente. Si el abastecimiento no llegan a sus filas y las fuerzas armadas rusas continúan huyendo del campo de batalla, el grupo Wagner no tendrá otra opción que anunciar la retirada total de sus tropas en Bakhmut. Al principio estaba decidido a hacerlo pero entre la presión del Kremlin lo pospuso.

“No nos iremos de Artiómovsk (nombre en ruso de Bakhmut), insistiremos unos días más, lucharemos y luego se verá”. Aunque luego advirtió:

“Si no hay municiones abandonaremos nuestras posiciones y preguntaremos quién es el verdadero traidor, posiblemente el que firmó la orden. (...) Nos han engañado descaradamente", expresó al señalar que solo es han proporcionado "el 10% de lo solicitado".

Asimismo amenazó con "contar toda la verdad". ¿Podría ser detalles de su intervención en Sudán o los crímenes en el epicentro? ¿O una simple advertencia para que el Kremlin le proporcione lo supuestamente prometido?

Si las conjeturas occidentales son ciertas, Grupo Wagner podría estar financiando su equipo militar a cosa del desastre humanitario de Sudán. Pero si realmente gozaría del oro no sufriría una crisis armamentística, ¿no lo destinaría a su equipo? ¿A donde fue a parar? Al Kremlin tal vez y eso explicaría su furia contra la máximas autoridades de la defensa.

Incluso, inconforme con sus críticas contra la cúpula militar, la acusó de traidora. "Y por eso quiero enfatizar que existe un crimen llamado 'destrucción del pueblo ruso, traición a la patria', que están siendo cometidos por un pequeño grupo de personas".

