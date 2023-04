Gran Hermano: Alfa desmiente su romance con Delfina Wagner

image.png

De todas maneras, y pese a que ahora el ex participante de GH decidió sufrir "amnesia temporal", la gente no olvida. Si fue tan solo hace unos días que surgieron numerosos rumores que apuntaban a que Alfa mantenía una relación sentimental con su representante.

No obstante, durante una transmisión en vivo, el ex concursante de Gran Hermano se apresuró a desmentir dichas especulaciones y como si fuera poco, decidió llevar a Delfina al estudio de Telefe para hacer pública su relación con la joven.

"¿Hoy Delfina es tu compañera?", le preguntaba Pía Shaw en el programa conducido por Georgina Barbarossa. A lo que Alfa le confesó: "Sí. Se sacó el pelo rojo, yo se lo pedí". "Estamos empezando un vínculo”.

"Yo siempre me hice cargo de lo que yo sentía, no puedo mentir cuando voy a la tele. No puedo hablar por lo que siente esa persona, pero yo decía que a mí él me gustaba”, comentaba Delfina en el programa.

Minutos después, Wagner contó cómo se toma los rumores de romance de Alfa con otras mujeres: "Es horrible, es un re garrón, pero bueno, yo me la puedo bancar. Recién casi me voy del programa porque no me gusta que me pongan al lado de la foto de otras dos pibas".

"Yo no le exigí que reconociera que está saliendo conmigo, él quiso". "Yo no le exigí que reconociera que está saliendo conmigo, él quiso".

Acto seguido, Walter habló sobre la diferencia de edad que hay entre ellos y fue tajante: "Hubo mucha gente acá y en otros lugares que juzgaron la diferencia de edad, decían que es muy chica. Si yo mañana salgo con una de 30, van a decir 'tiene 30 años', lo mismo si salgo con una de 50. Yo nunca dejé que nadie se meta".

"¿Pero ¿qué pasaba? Yo no la conocía a Delfina. A medida que la fui conociendo, fui viendo cómo es como persona, como ser humano. Es buena, tiene un corazón de oro y una inteligencia... Podés hablar de cualquier tema. Te escucha, te acompaña. Si estoy cansado y me quiero quedar tirado en el sillón, se queda conmigo", concluyó el ex participante.

