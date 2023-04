Gran Hermano: De actor porno a presunto homicida

image.png

Años más tardes, después de su participación en el famoso reality show y de su retirada de los medios de comunicación, se filtró la información de que Eloy se encontraba ganando dinero como actor porno en el exterior y cobrando su sueldo en dólares.

Antecentes

Tiempo después, su nombre fue noticia debido a un serio episodio policial en Playa del Carmen, México, a fines de diciembre de 2020. En este incidente se vio involucrada su ex novia, Candela Díaz, con quien habría tenido una fuerte discusión en el departamento que compartían, lo que resulto en su detención por intento de asesinato.

Según lo comentado por la joven, ella se escondió en el baño y él atravesó la puerta con un cuchillo. En ese momento, la víctima del violento episodio, afirmó que su pareja la quiso matar en medio de un “brote psicópata”.

“Necesita estar medicado porque las drogas le hicieron mal”, sostuvo Candela, quien advirtió que no presentaría cargos en su contra porque no quería problemas con él. “Necesita estar medicado porque las drogas le hicieron mal”, sostuvo Candela, quien advirtió que no presentaría cargos en su contra porque no quería problemas con él.

