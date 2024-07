VIVO: Elecciones 28J La oposición pidió al oficialismo "no dar un paso en falso" y contar uno a uno los votos

Live Blog Post Maduro, nervioso: impiden ingreso de expresidentes como veedores Impiden despegar de Panamá a un vuelo con expresidentes que iban a Venezuela de observadores de las elecciones presidenciales. Permanecen retenidos cinco expresidentes de México/ Costa Rica/ Panamá/ Colombia/ Bolivia en Panamá a bordo del vuelo CM223 de Copa Airlines con destino a Caracas; se dirigían a Venezuela para observar las elecciones del domingo. image.png El Pte de Panama @JoseRaulMulino anuncia que el avión de Copa que transporta a expresidenta Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela, no le ha sido permitido despegar desde Tocumen, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no le ha sido permitido el despegue. El Gobierno de Maduro ordenó que bajaran del vuelo de Copa a los expresidentes: Quiroga, de Bolivia;

Vicente Fox, de México;

Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica;

Mireya Moscoso, de Panamá

Ramírez, de Colombia Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/e_consulta/status/1816895127203332471&partner=&hide_thread=false #ÚTLIMAHORA | Permanece retenido el expresidente de México, Vicente Fox, en Panamá a bordo del vuelo CM223 de Copa Airlines con destino a Caracas; junto con otros expresidentes latinoamericanos quienes se dirigen a Venezuela para observar las elecciones del domingo. pic.twitter.com/VUcxGrQ91a — Periódico e-consulta (@e_consulta) July 26, 2024

Live Blog Post Veedores y expresidentes: los que están y los que no No estarán en los comicios del domingo 28 de julio: Veedores electorales de la Unión Europea (UE) en los comicios del domingo

en los comicios del domingo Tampoco observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que cuenta con una amplia experiencia fiscalizando comicios en toda la región. Sí observaran las urnas del 28 J: Representantes del Centro Carter, los cuales ya se encuentran en Venezuela y han sostenido reuniones tanto con miembros del Gobierno como de la oposición, incluyendo al propio candidato Edmundo González Urrutia.

Panel de Expertos Electorales de la ONU, compuesta por cuatro especialistas que permanecerán en el país hasta unos días después de las elecciones y que "gozarán de plena libertad para reunirse con actores políticos y sociales, así como con autoridades y expertos electorales".

Otros organismos invitados por el CNE para participar en el proceso electoral son la Comunidad de Estados y Caribeños (Celac), la Comunidad del Caribe (Caricom), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniorec), la Unión Africana y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica.

Entre los ex presidentes que son veedores internacionales y que sí irán: Leonel Fernández (República Dominicana), Ernesto Samper (Colombia), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Martín Torrijos (Panamá). Un factor común es que los cuatro son integrantes del Grupo de Puebla.

Live Blog Post Elecciones en Venezuela: "Fraude en marcha" por irregularidades en mesas previo al 28J La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), cuyo candidato Edmundo González Urrutia espera con ansias coronarse de gloria en las elecciones del domingo -si el régimen de Maduro no incurre en el fraude-, denunció a través de las redes sociales diversas irregularidades en la instalación de las mesas de votación para el 28 J. Ciudadanos desde Venezuela informan que la instalación de mesas inició en la madrugada pese a que estaba prevista para las 8:00 a.m. del viernes 26 de julio, tal como lo estableció el instructivo electoral .

. Fiscales de mesas y otros miembros asignados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) denuncian el impedimento de las fuerzas de seguridad chavistas de ingresar a los centros electorales.

En distintos puntos de votación acreditados para el domingo, hay presencia de personas no capacitadas ni acreditadas legalmente para la instalación de las mesas de votación.

Luis Gerardo Petit , periodista, reportó que en la Unidad Educativa Marcos Pereira Olivares del municipio Miranda, estado Zulia, el Plan República (un despliegue militar usual en los procesos electorales para el resguardo del orden y de la seguridad durante los comicios) comenzó a instalar las mesas de votación a las 5:41 a.m.

Durante el armado de las mesas, según las denuncias públicas, sólo se está permitiendo el acceso a fiscales militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) .

Las redes sociales revelan este modus operandi desde Carabobo , Mérida , Lara , y Zulia , hasta Barinas , Anzoátegui , y Bolívar .

En Mérida , José Javier Malaguera informó a través del X que en el CE Eloy Chalbaud , del municipio Libertador, se impidió el ingreso de testigos y fiscales de la Oposición.

José Gerardo, otro usuario de X, aseveró que estuvo en el centro de votación a las 7 am pero la mesa ya estaba instalada "A las 6:30 am la señora Evelyn Souza, coordinadora por el CNE de la escuela Rafael Urdaneta en nuestra urbanización La Isabelica, con respaldo del Plan República, no deja entrar a los miembros y testigos de mesas de la oposición, sin embargo, el oficialismo sí ingresó”, denuncia un ciudadano venezolano a través de X. Instaladas el 90,3% de las mesas electorales Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sikiukeli/status/1816796702151528591&partner=&hide_thread=false Denuncian testigos acreditados por el CNE que no les permitieron el acceso a la instalación de las mesas#faltan2días #28Julio https://t.co/9wm5PeuE2T — Sikiuk Méndez (@sikiukeli) July 26, 2024

Live Blog Post Gobierno de Milei asegura que Venezuela "está cerca de recuperar la plena democracia" y embiste contra Madres de Plaza de Mayo El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó en su rueda de prensa de este viernes el "compromiso inclaudicable" del Ejecutivo "con la transparencia electoral, los derechos humanos y la libertad de expresión". Este domingo, los ojos del mundo estarán puestos en Venezuela Este domingo, los ojos del mundo estarán puestos en Venezuela A su vez, Adorni comunicó el malestar del Ejecutivo con respecto al comunicado de las Madres de Plaza de Mayo. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1816809533693661500&partner=&hide_thread=false Las Madres de Plaza de Mayo llaman fascista a Milei, pero defienden al dictador de Maduro, responsable de la crisis que obligó a más de 8 MILLONES de venezolanos a huir de su país. Hipocresía en su máxima expresión.Es hora de terminar con el curro de los derechos humanos. pic.twitter.com/3clbTgEX23 — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) July 26, 2024 El polémico comunicado de Madres de Plaza de Mayo desea un buen augurio electoral al presidente Nicolás Maduro, en los comicios del domingo. En ese sentido, parte de nuestra sociedad argentina repudió tales declaraciones porque denotan su doble vara: condenan los crimenes de lesa humanidad en la Dictadura de Videla, pero no así a la Dictadura de Maduro/Chavez que también tortura y desaparece a personas. El portavoz expresó además tener "estupor y consternación" ante la decisión del régimen de Maduro de revocar la invitación al expresidente Alberto Fernández como observador internacional en las elecciones del próximo domingo.

Live Blog Post Una multitud llenó las calles de la capital para el cierre de la oposición "Oigan el grito de libertad!" dijo María Corina Machado en la concentración de cierre electoral. La coordinadora de Vente Venezuela envió ese mensaje de apoyo a los opositores que tuvieron que refugiarse en la Embajada de Argentina en Caracas. La Plataforma Unitaria lleva como candidato a presidente a Edmundo González Urrutia ya que MCM está proscripta, a pesar de haber ganado la interna abierta de los partidos no oficialistas. “Los ciudadanos se han organizado y están listos para defender su voluntad el próximo domingo. Vamos a ganar el 28J, estamos a sólo 3 días del triunfo“, expresó el rival de Nicolás Maduro. image.png Cierre en Venezuela de la oposición a Nicolás Maduro “Oigan este grito de libertad”, expresó Machado al tiempo que los ciudadanos comenzaron a corear “libertad, libertad”. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1816627427940139216&partner=&hide_thread=false “Se ve, se siente, Edmundo presidente”, gritan en Las Mercedes. pic.twitter.com/g2E7mt7X4E — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) July 26, 2024

Live Blog Post Optimismo de Maduro en el cierre de la campaña nacional El presidente y candidato a la reelección señaló el jueves 25/7, durante su cierre de campaña en la Avenida Bolívar: “ ha sido una campaña admirable, heroica, creativa, alegre, festiva y propositiva, en la que se ha logrado unir a todas las fuerzas del pueblo”. Destacó que en su peregrinación por más de 300 ciudades del país le preguntó a cada sector de la población "¿por qué han luchado y se han quedado en Venezuela? ¿por qué tanta resistencia? Y me encontré una sola respuesta, una sola voz: 'estamos aquí, hemos resistido porque amamos nuestra Patria, porque tenemos fe en lo nuestro'". El Jefe de Estado agregó: "trataron de rendir al pueblo y este pueblo le gritó desde su alma centenaria ¡Aquí no se rinde nadie! Ustedes son mi ejemplo y han sido mi inspiración y mi fuerza, la fuerza de ustedes es mi fuerza para enfrentar todo lo que hemos enfrentado. Y puedo decir hoy 25 de julio, hemos enfrentado la peor agresión de la historia y el pueblo está de pie, está victorioso y listo para la gran victoria del próximo domingo 28 de julio".

Live Blog Post Ex alcalde de Caracas denuncia "operaciones maliciosas" El dirigente opositor Antonio Ledezma, ex alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas hasta 2015, que pasó más de un año detenido por el chavismo y hoy vive en España, denunció que "hubo maniobras de diálogo fallidas, operaciones maliciosas y arbitrarias, inhabilitaciones e infiltraciones". El ex alcalde subrayó que “ todas las encuestas otorgan a Edmundo González presidencial una ventaja insuperable frente al régimen. Intentar un fraude sería un atajo de Maduro a sabiendas que esto solo le acarrearía más rechazo y serios problemas a un país transformado”. Ledezma lanzó críticas porque se impidió la llegada de técnicos electorales de la Unión Europea y líderes internacionales que iban a actuar como observadores del proceso. “Poner la casa en orden implica hacer justicia, pero sin confundirla con una cacería de brujas que solo conduciría a más complicaciones. Un pueblo unido, más allá de ideologías políticas, saldrá masivamente a votar para rescatar su democracia y así volver a vivir en paz y con libertad” cerró el ex hombre fuerte de la capital venezolana.

Impidieron que Jorge Pizarro, Radio Rivadavia, ingrese a Venezuela

A tres días de las elecciones en Venezuela, frente a los sondeos que vaticinan al opositor González Urrutia como el favorito del pueblo a destronar al chavismo, Nicolás Maduro está desesperado por asegurarse un tercer mandato como sea y cueste lo que cueste, aunque tenga que usar su habitual as bajo la manga: el fraude electoral.

En el VIVO de Urgente24 del miércoles 25 de julio, tras la revocación de veedores internacionales por parte del régimen de Maduro, lo que incumpliría el Acuerdo de Barbados, el periodista argentino Jorge Pizarro, enviado especial de Radio Rivadavia, fue retenido por la Policía de Migraciones venezolana al ingresar al país.

image.png Jorge Pizarro, enviado especial de Radio Rivadavia

El periodista argentino se encuentra ahora retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en la ciudad de Caracas, tras que intentaba ingresar este miercóles a la madrugada para la cobertura electoral del domingo. A la espera a ser "deportado", dijo telefónicamente a sus colegas argentinos que "fue una noche de terror".

Estoy en una cafetería a la que vine para tener señal de Wifi, estoy rodeado de tres agentes de migraciones uniformados, ellos están en otra mesa y me tienen que acompañar si quiero ir al baño Estoy en una cafetería a la que vine para tener señal de Wifi, estoy rodeado de tres agentes de migraciones uniformados, ellos están en otra mesa y me tienen que acompañar si quiero ir al baño

“Llegué con pasaje de ida y vuelta, con reserva de hotel. Me decían que el hotel no existía y no me dejaban usar el teléfono", expresó ante su colega del Grupo Alpha.

Jorge Pizarro, figura de Canal9, reveló que uno de los motivos por los que cree que fue retenido por Migraciones de Venezuela es que, al parecer, "no cumplía con los requisitos" para el ingreso.

Me van a deportar. Estuve en una oficina esperando un vuelo porque no sé qué trámites hicieron porque no me pidieron el pasaje y se supone que en ese vuelo me van a subir Me van a deportar. Estuve en una oficina esperando un vuelo porque no sé qué trámites hicieron porque no me pidieron el pasaje y se supone que en ese vuelo me van a subir

image.png Elecciones 28 J: Maduro enquistado en el poder

El periodista argentino, Jorge Pizarro, además comentó a sus colegas que intuyó que lo retendrían desde el preciso momento en que pisó el Aeropuesto Internacional de Caracas, porque varios agentes y autoridades de Migraciones lo interrogaron, al menos unas diez veces.

“Me interrogaron varias veces, básicamente con las mismas 8 preguntas, también me sacaron 14 fotos en escenarios distintos", detalló.

"Además, me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación y me hicieron grabar un video”, agregó en diálogo con Marcaelo Longobardi.

La inminente deportación del colega argentino tras su retención por parte de Migraciones venezolana, sucede a un día de que el régimen de Nicolás Maduro, a través de su títere, el Consejo Nacional Electoral (CNE), revocara la invitación al ex presidente Alberto Fernández de su rol de veedor internacional para las elecciones del 28J. Lo que coincide con su declaraciones en las que pedía al líder bolivariano que si perdía "lo debía aceptar".

Pero no sólo Fernández se ha distanciado de Maduro en los últimos días, dada su despidada avaricia de poder y su intención de desconocer los resultados electorales. También el presidente brasilero Lula da Silva se pronunció esta semana y otros líderes de Latinoamérica le han exigido al jefe de Estado venezolano unas urnas transparentes.

image.png La izquierda latinoamericana se aleja de Maduro y pide elecciones transparentes

Lula da Silva embistió contra Maduro, su aliado ideológico, tras que éste amenazara con un baño de sangre si pierde en las urnas. "Debe aprender que el que gana se queda y el que pierde se va”, dijo el líder brasileño, tal como el expresidente Alberto Fernández.

Del mismo modo, el jefe de Estado colombiano Gustavo Petro expresó en reiteradas ocasiones que Venezuela debe regresar a una “democracia liberal”. “Estamos a la expectativa de lo que ocurra el domingo”, afirmó alguien de su entorno más inmediato en diálogo con El País.

También el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha sido una de las voces más críticas con Nicolás Maduro desde su llegada al poder en marzo de 2022. Boric ha insistido en que “la defensa de los derechos humanos no tiene ideología” y ha denunciado el doble estándar de la izquierda en la condena de los abusos civiles en Venezuela. Las relaciones entre Chile y Venezuela se enfriaron tras luego de que Maduro sugiriera que agentes chilenos asesinaron al militar opositor venezolano Ronald Ojeda, como reveló Urgente24.

Tal como contó Urgente24, no existe un clima pacífico y de igualdad en la campaña electoral venezolana por estos días. Basta evocar la inhabilitación de la política opositora más popular, Maria Corina Machado, los arrestos arbitrarios a militantes antichavistas, los obstáculos a la libre circulación, las represalias e intimidaciones, los cierre de negocios y los bloqueos a webs de los medios. Incluso los propios líderes de la izquierda latinoamericana lo advierten y, alejándose del presidente Nicolás Maduro, piden elecciones transparentes.

A pocos días de la jornada electoral es evidente que continúa la represión de Maduro contra la oposición que viola el acuerdo de Barbados en el que el Ejecutivo y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pactaron condiciones electorales en octubre pasado.

La Izquierda de Latam le soltó la mano a Maduro

Los ciudadanos de Venezuela acuden a las urnas este domingo. El favorito es Edmundo González, candidato opositor que puede destronar a Maduro, enquistado en el poder desde 2013, cuando pasó de ser chofer de Hugo Chávez a liderar una Nación.

Maduro advirtió que el triunfo de la Oposición en las urnas del domingo podría derivar en “un baño de sangre” o “una guerra civil fratricida”.

La Izquierda latinoamericana le exige respeto a la Democracia y a los resultados electorales.

y a los resultados electorales. Colombia. Su presidente, Gustavo Petro, pidió a Venezuela que retorne el camino hacia una “democracia liberal”.

Su presidente, Gustavo Petro, pidió a Venezuela que retorne el camino hacia una “democracia liberal”. Brasil. El mandatario Lula Da Silva se distanció del chavismo en estos días: “Maduro tiene que aprender, cuando ganas, te quedas; cuando pierdes, te vas”.

El mandatario Lula Da Silva se distanció del chavismo en estos días: “Maduro tiene que aprender, cuando ganas, te quedas; cuando pierdes, te vas”. Argentina. El expresidente argentino, Alberto Fernández, dijo que “si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptarlo”.

El expresidente argentino, Alberto Fernández, dijo que “si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptarlo”. El propio hijo de Maduro se distanció discursivamente de su padre, al decir en una entrevista con EL PAÍS que reconocería una posible derrota (aunque vaticina una victoria chavista)

Live Blog Post Macri repudió los dichos de Maduro por lo del “baño de sangre” El expresidente Mauricio Macri condenó la advertencia de Nicolás Maduro a su porpio pueblo a los que les dijo que habría "un baño de sangre" si ganaba la Oposición en las urnas del domingo. “La advertencia es muy preocupante porque, según algunas encuestas, Maduro se encamina a una derrota, incluso, tal vez, rotunda”, expresó Macri a través de cuenta de X. “Hace unos días Nicolás Maduro amenazó con un baño de sangre si era derrotado en las próximas elecciones”, agregó. Además, Macri recalcó que las encuestas dan como ganador de la contienda electoral al candidato opositor Edmundo González. Es “un claro ganador de las elecciones del próximo domingo”, dijo en X.

Live Blog Post Maduro bajó a Alberto Fernández como veedor electoral del 23J Nicolás Maduro bajó al expresidente Alberto Fernández de su rol de veedor internacional para las elecciones del domingo en Venezuela, las que según los sondeos coronarian a la Oposición como vencedora si el régimen no reincide en el fraude electoral, su as bajo la manga. image.png El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó este miércoles (24/07) que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela revocó su invitación como veedor electoral para las elecciones presidenciales de este domingo 28 de julio. Lo que coincide con su declaraciones en las que pedía al líder bolivariano que si perdía "lo debía aceptar". "Como puede verse en la nota que se muestra, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela me convocó a participar como veedor de la elección que se celebrará en ese país el próximo domingo. En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral", indicó Fernández a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

Live Blog Post Lula se aleja de Maduro por el 'baño de sangre': "El que pierde se va" El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confesó este lunes que se “asustó” cuando su homólogo venezolano Nicolás Maduro advirtió de “un baño de sangre” si pierde en las urnas. El líder carioca, aliado ideológico y comercial del régimen chavista, se acaba de distanciar a una semana de las elecciones en Venezuela: los sondeos dan como ganador a la Oposición, claro que si no hay fraude. ”Me asusté con esa declaración”, dijo Lula da Silva en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros. En la entrevista reveló que se comunicó dos veces esta última semana con Maduro para advertirle que “si quiere contribuir a resolver el problema de crecimiento de Venezuela y la vuelta de los que se fueron, tiene que respetar el proceso democrático”. Ya hablé con Maduro dos veces (…), él sabe que la única forma de que Venezuela vuelva a la normalidad es que haya un proceso electoral respetado por todos image.png

Live Blog Post Caso Ronald Ojeda: Argentina acoge a su familia que huyó de Chile La familia del difunto opositor venezolano huyó de Chile por el temor que sentían en Santiago, mismo lugar donde fue asesinado Roland Ojeda. Argentina ha otorgado asilo político a la familia de Ronald Ojeda, un ex militar y opositor venezolano asesinado en Santiago, Chile, a manos -se sospecha- de la Inteligencia chavista (o de un célula del Tren de Aragua) que se infiltró en el país, en febrero de este año. image.png Roland Ojeda. Si bien la cancillería argentina aún no lo confirmó, según medios chilenos, el jueves 11 de julio la familia de Ojeda partió de Chile a Argentina a bordo de Jet Smart. En el país se le otorgó la calidad de refugiada política seis meses después del crimen. Según la radio del país trasandino Bio Bio la esposa, el hijo y sobrinos del teniente del Ejército difunto solicitaron medidas de protección al considerar que no tenían garantías de seguridad para permanecer en el lugar donde lo mataron.

Live Blog Post Caso Ronald Ojeda: Costa Rica activa la extradición del asesino Maickel Villegas, el presunto asesino del disidente militar Ronald Ojeda asilado en Chile, fue capturado en Costa Rica y ahora tal país inicia la extradición. Boric y Maduro lo requieren: uno quiere Justicia y otro "cortina de humo". Costa Rica activó este martes el proceso de extradición del presunto homicida de Ronald Ojeda, el disidente militar venezolano que fue asesinado en febrero en Chile. Pese a haber estado bajo condición de refugiado político, fue secuestrado de un piso catorce de Santiago por un grupo de encapuchados y luego apareció su desmembrado: las miradas apuntan a una posible infiltración de la Inteligencia de Maduro, pero éste asegura que estaría realmente detrás el Tren de Aragua. Las autoridades de Costa Rica habían detenido el viernes pasado a Maickel Villegas Rodríguez, principal sospechoso del secuestro y homicidio del militar opositor del régimen de Maduro, Ronald Ojeda, quien tenía asilo político en Chile. Su cadaver apareció descuartizado hace cinco meses, enterrado bajo cemento y dentro de una valija en un municipio de Santiago.

