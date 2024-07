Caso Ronald Ojeda: Argentina acoge a su familia que huyó de Chile

El abogado Juan Carlos Manríquez gestionó el refugio político en Argentina argumentando que la familia no estaba segura en Chile debido a persecuciones, pero no dio más detalles porque "las materias de derecho penal internacional relativas al asilo y al refugios son estrictamente secretas y no me he referido, ni puedo referirme de modo alguno a ellas". Manríquez le entregó el documento a Carlos Alberto Manfroni, titular de la Unidad de Asesores del Ministerio de Seguridad argentino.

La emisora incluso afirmó que Manríquez se reunió en Buenos Aires con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Reacción de Chile

Según supo El Nacional, el gobierno chileno respetó la decisión de los parientes del militar muerto pero aclaró que Chile es “segura”.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve sostuvo: “Chile es considerado un país seguro. Si ustedes miran la historia del país, no tenemos antecedentes de un hecho similar a lo que ocurrió con el teniente Ojeda. No existen antecedentes en Chile de un hecho de esa naturaleza. Y por lo tanto, para todos los organismos internacionales, Chile en materia de refugio es un país seguro”.

“Hay que ser cautelosos, porque creemos que las familias cuando enfrentan situaciones de esta naturaleza, además de la afectación material, tienen una afectación emocional muy fuerte. Y por lo tanto hay que ser respetuosos de las decisiones que toman”.

Sin embargo, la temible mafia Tren de Aragua ya ha penetrado en Chile. El grupo tiene operaciones en buena parte del país donde se ha detenido a varios de sus integrantes por delitos como homicidio, tráfico de drogas y explotación sexual.

image.png El tren de Aragua es el primer grupo criminal trasnacional al que se ha enfrentado la Justicia chilena.

De hecho, la Fiscalía chilena que investiga el asesinato de Ojeda responsabilizó a miembros del Tren de Aragua como los autores del crimen. Detuvieron a una persona por el caso, pero quienes le quitaron la vida al teniente no están en ese país.

El Tren es, de hecho, el primer grupo criminal trasnacional con el que se ha enfrentado la Justicia chilena. En mayo copó las portadas locales el juicio más importante de la historia del crimen organizado en Chile contra Los Gallegos, célula del Tren de Aragua, cuyos 38 miembros acusados enfrentan cargos de homicidio calificado, secuestro, porte de armas y tráfico de drogas.

Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, llegó a negar la existencia de la megabanda, algo que Chile, consideró un “insulto”.

Según analistas, uno de los principales factores de la expansión del Tren de Aragua en Chile es el éxodo y posterior inmigración venezolana. Hoy hay más de medio millón de venezolanos registrados en Chile, aunque la cifra podría ser el doble, si se considera el número de venezolanos que optaron por rutas ilegales.

Asesinato

Ojeda, de 32 años de edad, fue un teniente del Ejército venezolano, estuvo preso en la cárcel de Ramo Verde, en Venezuela, acusado de conspiración en contra del mandatario Nicolás Maduro. Sin embargo, en 2017 logró huir de la prisión durante un traslado a los tribunales.

Fue secuestrado el 21 de febrero de 2024, por personas que simularon ser policías chilenos, cuando lo sacaron de su departamento de madrugada y en ropa interior. 9 días después, su cadáver fue encontrado muerto dentro de un maleta enterrada bajo una losa de concreto en la barriada de Maipú, Santiago.

