The Wall Street Journal y AP embarraron la cancha en el G20

Cuatro funcionarios médicos y del gobierno de Indonesia dijeron a The Associated Press que Lavrov fue atendido en el Hospital Sanglah en la capital provincial, Denpasar.

Todos los funcionarios se negaron a ser identificados ya que no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente. Dos de las personas dijeron que Lavrov había sido tratado por una afección cardíaca.

The Wall Street Journal mete el dedo en la llaga

Mientras la prensa mostraba al mundo la foto del primer encuentro entre Biden y Xi Jinping tras la pandemia, The Wall Street Journal se encargaba de embarrar la cancha con un artículo sobre “estadounidenses que no pueden salir de China por su burocracia”.

El medio del magnate republicano, Rupert Murdoch, graficó:

Estados Unidos acusó a China de prohibir la salida de estadounidenses y otros extranjeros “sin un proceso justo y transparente conforme a la ley”. Los diplomáticos dicen que los estadounidenses atrapados en peligros legales en el extranjero ocupan cada vez más su tiempo Estados Unidos acusó a China de prohibir la salida de estadounidenses y otros extranjeros “sin un proceso justo y transparente conforme a la ley”. Los diplomáticos dicen que los estadounidenses atrapados en peligros legales en el extranjero ocupan cada vez más su tiempo

En este marco, agrega:

Los expertos legales dicen que prácticamente cualquier parte en una disputa civil en China que involucre a un ciudadano extranjero puede pedirle a la policía local que agregue el nombre de su oponente a una base de datos nacional de prohibiciones de salida que la policía verifica en cada aeropuerto, estación de tren y otros cruces fronterizos.

Los tribunales de los EE. UU. a veces ordenan a los ciudadanos extranjeros que entreguen sus pasaportes, principalmente a los acusados en casos penales, que tienen derecho a apelar dicha orden. Es raro que una parte en un caso civil de EE. UU. no pueda viajar, dicen los expertos legales.

Las autoridades estadounidenses dicen que no saben cuántos estadounidenses enfrentan prohibiciones de salida en China, ya que los objetivos de tales prohibiciones a menudo temen que involucrar a diplomáticos podría verse como una provocación y profundizar su situación. Un defensor de los detenidos en China, John Kamm, que preside la Fundación Dui Hua con sede en San Francisco, estima que hasta 30 ciudadanos estadounidenses no pueden salir de China debido a las prohibiciones de salida, además de hasta 200 detenidos en el país por lo que Dui Hua llama motivos arbitrarios. Dui Hua dijo que existe una base legal para las prohibiciones de salida de China, pero que su aplicación es opaca y las regulaciones son vagas.

Global Times: La visión china sobre lo que espera de la cumbre del G20

El influyente medio del Partido Comunista Chino, Global Times, publicó un editorial en el que pidió no subestimar la cumbre del G20 como un encuentro más para cumplir formalidades:

La Cumbre de Líderes del G20 tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre en Bali, Indonesia. Algunos medios de comunicación lo han etiquetado como "posiblemente el G20 más estresante de la historia". Por todas las cuentas, esto no es una exageración. Para ser honesto, el trabajo de Indonesia como presidente de la cumbre no es fácil La Cumbre de Líderes del G20 tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre en Bali, Indonesia. Algunos medios de comunicación lo han etiquetado como "posiblemente el G20 más estresante de la historia". Por todas las cuentas, esto no es una exageración. Para ser honesto, el trabajo de Indonesia como presidente de la cumbre no es fácil

Antes de la cumbre, The Jakarta Post publicó un artículo con el título "Líderes del G20, por favor no vengan a Bali solo para pelear". El artículo decía: "El pueblo indonesio y los ciudadanos del mundo esperan que los líderes se abstengan de utilizar los preciosos momentos durante la cumbre simplemente como oportunidades para criticarse y atacarse unos a otros". Esta es obviamente una referencia, seguida de un nombramiento directo de EE. UU. y el Grupo de los Siete (G7), pidiéndoles que actúen por la paz y los intereses mundiales, y que no "fuercen su voluntad contra las naciones más pequeñas o más pobres". Estos comentarios reflejan el sentimiento general de la comunidad internacional hacia la cumbre del G20. Los entendemos completamente y estamos de acuerdo con ellos.

La postura actual de los países occidentales liderados por EE. UU. parece que van a ir al G20 a "pelearse", y la opinión pública ya ha hecho predicciones aproximadas sobre quiénes serán los objetivos y qué dirán. La ruptura global provocada por el conflicto Rusia-Ucrania y la promoción por parte de EE. UU. de su estrategia para contener a China es una situación nueva para la cumbre del G20 de este año, pero solo subraya el valor crucial del G20 como una plataforma importante para hacer frente a las crisis globales como así como reformar y mejorar la gobernanza económica mundial. Llevar la confrontación política a la sede del G20 es una grave contaminación para la preciosa plataforma del G20, que seguramente será condenada unánimemente por la comunidad internacional.

Indonesia ha establecido el tema del G20 de este año como "Recuperarse juntos, recuperarse más fuerte", y los temas sobre arquitectura de salud global, transformación digital y transición energética sostenible como las tres principales prioridades. Tanto los temas como las cuestiones prioritarias están estrechamente relacionados con la intención y la misión originales del G20, centrándose en varios de los desafíos comunes más graves que enfrenta el mundo hoy en día y presentando direcciones constructivas para el debate, lo que encarna la buena intención de la presidencia de buscar puntos en común. . Hay demasiado para que los líderes del G20 discutan y comuniquen sobre estos temas. Y dado que la cumbre dura solo dos días, el tiempo es muy limitado y cualquier desviación del tema es un desperdicio. Solo podemos enviar abucheos a tales palabras y hechos.

