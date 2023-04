“Salir de Ecuador no es complicado para nada, no hay ningún control en la frontera, fue realmente muy sencillo”, lanzó la ex funcionaria correísta, ahora residente de Caracas, en una entrevista en exclusiva para el periodista Orlando Pérez del espacio En clave política de TelesurTV, dejando entrever que no recibió ninguna ayuda política para materializar su escape del Ecuador sin un salvoconducto y asilarse en la Argentina desde el 2020 hasta el 2023.