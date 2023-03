Escala la tensión: Fuerte réplica de Ecuador a Alberto

"Entre Jefes de Estado no cabe la condescendencia que usted muestra al sugerir que mi decisión de declarar persona no grata a su ex embajador pudo haber sido tomada sin suficiente reflexión y recomendarme 'corregir el error’”, recriminó secamente Lasso.

Es que se refiere a la decisión de echar al embajador argentino en Quito, acusado por Ecuador de permitir la salida de la embajada María de los Angeles Duarte Pesantes.

La ex funcionaria correista condenada por corrupción que estuvo más de dos años en la embajada argentina en Quito como huésped, la semana pasada apareció junto a el embajador argentino en Caracas, Oscar Laborde.

Y reprobó: “Generar un incidente por poner la ideología de sus funcionarios por delante de lo que nuestros pueblos necesitan es un verdadero error. Usted no debió autorizar la concesión del asilo político a una persona sentenciada por la justicia ecuatoriana, pues eso está expresamente prohibido por el artículo III de la Convención de Caracas, aún cuando le hayan querido dar 'un carácter humanitario'".

Remató, descreyendo del relato de “lawfare”: “Entregar un salvoconducto a esa persona no es legal. Colaborar en el escape de una persona prófuga de la Justicia abona la impunidad, un mal que afecta a la región, y que merece principal atención y respuesta de nuestros gobiernos. Combatir la corrupción nunca será 'persecución política' ".

¿Qué había dicho Alberto?

Tal como informó Urgente24, el presidente argentino compartió este martes (21/03) en Twitter una fuerte carta a Lasso, en la que le pide "haga el esfuerzo de no mezclar este incidente producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano con el amor que a nuestros pueblos vincula".

"La reacción desmesurada del señor Presidente de expulsar al embajador argentino es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo que argentinos y ecuatorianos mantendremos a pesar suyo. La gravedad y la injusticia de esa decisión demuestra que es su exceso lo que verdaderamente lastima la relación de nuestros pueblos. Esta situación es fácil de remediar. Sólo con que reflexione sobre lo que ha hecho y corrija el error bastará".

Pero parece que no le agradó para nada a Lasso quién manifestó su furia en la carta. Habrá que esperar la respuesta de Alberto.

