Putin en modo irónico contra Trump: "Que nos amenacen nos da ánimo"

image.png Vladimir Putin en la Cumbre BRICS 2024

El mandataro ruso también explicó que "es una fase muy caliente en la campaña electoral de USA" y que la prensa no debería tomarse literal las declaraciones de Donald Trump.

A su vez, Putin recordó que Trump habló recientemente de su deseo de poner fin a la guerra en Ucrania. "Me parece que lo dice sinceramente", opinó.

BRICS en el conflicto ucraniano ruso

En una parte de la rueda de prensa, Putin también habló de los nuevos posibles aliados del bloque y afirmó que hizo todo lo posible para que los nuevos miembros se unan a "la familia" de BRICS, además de sugerir que lo consiguió.

“El grupo de los BRICS no tiene un formato cerrado y está abierto a todos los que comparten sus valores", sostuvo.

Por su parte, el jefe de Estado ruso expresó que los miembros de los BRICS "están decididos a que el conflicto en Ucrania termine lo más rápida y pacíficamente posible".

"Creo que incluso sus provocaciones en dirección de Kursk están vinculadas con los intentos de interferir en la situación política interna y el proceso electoral en USA. Quieren mostrarle a toda costa a la actual Administración [de EE.UU.] y votantes de la actual Administración de este partido que sus inversiones en Ucrania no fueron en vano", dijo.

"Todos buscan que el conflicto termine lo antes posible y de forma pacífica. La República Popular China y Brasil presentaron la iniciativa durante la asamblea [de la ONU] en Nueva York. Muchos países miembros de los BRICS apoyan esa iniciativa. Nosotros, por nuestra parte, agradecemos a nuestros socios que presten atención a este conflicto y busquen vías para resolverlo", concluyó.

"Donald Trump encaja en la definición de fascista", dice el ex secretario general de Trump, John Kelly. El republicano dice que no votará a niguno y cuenta quién es realmente el candidato. El voto asco y los swing states definen todo.

image.png Jhon Kelly, ex jefe de gabinete de Trump.

El republicano John Kelly, un general retirado de los Marines que fue secretario general de Donald Trump, expresó que el expresidente encaja “en la definición general de fascista” y que quería el “tipo de generales que tenía Hitler”.

El ex jefe de gabinete ha sido lapidario contra Trump en una entrevista ante el New York Times, justo a dos semanas de las urnas y en medio de una grieta similar a épocas del asalto al Capitolio que incluyen fake news virales a ambos lados ideológicos.

Es que este 5 de noviembre los ciudadanos de Estados Unidos pueden darle la victoria a cualquiera de los candidatos. Tanto la demócrata Kamala Harris como el republicano Donald Trump tienen por estos días las mismas chances de ocupar el Despacho Oval: las encuestan hablan de una paridad técnica.

De haber un empate entre Trump y Kamala en las urnas, el presidente lo decidirá el Comité de Representantes. Mientras que el vicepresidente (Tim Walz de Kamala o J.D.Vance de Trump) será desempatado por el Senado, ya que la elección en Estados Unidos es de tipo indirecta.

En ese sentido, los electores (ciudadanía) votan en los comicios y en función del resultado de cada estado se define la designación de delegados a un colegio electoral, quienes eligen al presidente.

"Prefiere el enfoque dictatorial en el gobierno", dice el ex jefe de gabinete de Trump

En una entrevista exclusiva para el New York Times, el ex jefe de gabinete de Trump, John Kelly, afirmó que el republicano es un “fascista” que quería quería el “tipo de generales que tenía Hitler”.

Con un año y 152 días como jefe de gabinete, sus comentarios son legítimos ya que son de una de las personas que ha estado más cerca de Trump durante su anterior mandato.

Ex secretario general entre 2017 y 2019, aseguró ante la agencia de noticias que el expresidente Trump “ciertamente prefiere el enfoque dictatorial del gobierno”.

En otra entrevista para The Atlantic, dijo que Trump le había comentado que quería que su personal militar le mostrara la misma deferencia que los generales nazis de Adolf Hitler.

image.png

“¿Te refieres a los generales de Bismarck?”, le consultó el periodista.

A lo que Kelly contestó: “ Quiero decir, yo sabía que él no sabía quién era Bismarck, o sobre la Guerra Franco-Prusiana. Le dije: ‘¿Te refieres a los generales del Kaiser? Seguro que no te refieres a los generales de Hitler’. Y él respondió: ‘Sí, sí, los generales de Hitler’. Le expliqué que Rommel tuvo que suicidarse tras participar en un complot contra Hitler”.

Tras tales declaraciones, la campaña de Trump salió a cruzarlo y lo tildó de mentiroso:

“Esto es absolutamente falso. El presidente Trump nunca dijo esto”, dijo el asesor de campaña Alex Pfeiffer.

