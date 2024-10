Rosario: El peronismo quiere ganar un terreno perdido

En tanto, Estepa remarcó sus líneas: "Para nosotros la lealtad no es ciega obediencia a un dirigente, sino el mandato de construir una alternativa política que ponga en el centro las necesidades de nuestro pueblo rosarino".

Por último, reconoció que "Es cierto que hay que enderezar lo que se torció, también es cierto que ese proceso debe hacerse desde abajo hacia arriba y no a la inversa, sino volvemos a repetir los métodos que nos trajeron al lugar crítico en el que estamos".

Renovación

La organización manifestó lo ocurrido el fin de semana debido a que agrupó a miles de militantes de distintos espacios políticos y aseguraron que la muchedumbre dejó un mensaje para la dirigencia política peronista subsumidas en internas.

"Hoy las bases estamos diciendo que necesitamos una renovación no sólo de las personas sino esencialmente de la prácticas y métodos que no están dando resultado, es momento de sumar, no de dividir", concluyeron.

Qué te pasa, Rosario

El 17 de octubre (Día de la Lealtad) de 2022, nació un nuevo espacio político en la ciudad: "¿Qué te pasa?", fue el nombre elegido para interpelar a los rosarinos.

Según lo comentado en ese momento por los integrantes, el nombre se originó a partir de aquella frase utilizada por Néstor Kirchner: "¿Qué te pasa Clarín? ¿Estás nervioso?". Pero también se creó para preguntarse de manera constante en qué estado de situación se encuentra el otro.

Ese es el nombre con el que eligieron llamarse y que, dos años más tarde, muchos ya lo identifican. "¿Qué te pasa?" fue el nombre del espacio cultural que nació en 2015, cuando se decidió armar un punto de encuentro para pensar a la ciudad desde la cultura.

En 2022, QTP asumió como agrupación política y se le dio el nombre "Mística" al bar cultural de Pichincha, para continuar esa línea de construcción y de debate político.

image.png Una organización política que surgió para transformar las realidades "que cancelan la idea de que en Rosario podemos vivir mejor".

