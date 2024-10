Estela de Carlotto destacó el rol crítico de Mirtha Legrand frente al Gobierno

Por qué Estela de Carlotto se mostró a favor de Mirtha Legrand

Es preciso recordar que en más de una ocasión Mirtha Legrand públicamente se manifestó en contra de las medidas tomadas por el presidente Javier Milei. Los casos más recientes fueron el recorte universitario y el desfinanciamiento del INCAA.

Hace algunos días la diva defendió la educación pública tras ser homenajeada por la UBA. "Está muy bien que los distintos gobiernos hagan un saneamiento de lo que está mal, pero con el máximo cuidado, con respeto y preservando un tesoro que tenemos, que nos envidia el mundo entero: la educación universitaria gratuita", señaló.

Asimismo, en la entrega de los Martín Fierro de Cine, la artista se hizo presente en la Usina del Arte y rápidamente se mostró a favor del financiamiento del INCAA. “Por favor, no cierren el INCAA. Es lo primero que se me ocurre, no cierren el INCA”, expresó en clara oposición al mandatario nacional.

Cabe destacar que quien hizo todo lo contrario, por su parte, fue Susana Giménez que expresó sin tapujos que estaba a favor del desfinanciamiento del cine nacional. "No financiar cualquier cosa. ¿No? Financiar un buen libro, un buen equipo, un director. Yo no entiendo mucho de esto", dijo ante la pregunta de un movilero.

