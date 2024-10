Mirtha Legrand defendió la educación pública tras ser homenajeada por la UBA

El ninguneo de Yuyito González a Mirtha Legrand

Hace algunos días le preguntaron a Mirtha Legrand si le gustaba la pareja formada entre Javier Milei y Yuyito González y entre risas contestó que no. En esta ocasión quien habló tras la negativa fue la conductora de Empezar el día que contestó de forma chicanera tras la opinión de la diva.

La movilera de Socios del espectáculo le preguntó a la comunicadora: "¿La escuchaste a Mirtha que dijo que no le gustaba tu pareja con Milei?". "No. No sé, ni me interesa tampoco", contestó la conductora.

Acto seguido aclaró: "Yo no escucho a nadie. ¿Vos le preguntás a la gente con quién te tenés que poner de novia?". "Para mí no es una opinión importante. Nadie que me tire mala onda es importante para mí", sumó.

Por otro lado, le consultaron si finalmente se mudará con el líder libertario y señaló: "Lo tenemos programado para dentro de no demasiado tiempo. Pero bueno, estamos ahí. Mientras tanto, estamos todo el tiempo que podemos juntos".

