Profesora argentina acusada de robar virus de laboratorio

Argentina socia de startup

La argentina es cofundadora de una startup biotecnológica junto a su esposo, el científico Michael Edward Miller, también bajo investigación.

La empresa, creada en 2025 dentro del ecosistema de incubación de la propia Unicamp, trabaja con virus transgénicos aplicados a la producción agrícola y la investigación sanitaria. Incluso, promocionaba sus servicios con una frase polémica:

“Envíanos tu transgén y produciremos tu virus”.

Qué investigan

La Justicia busca determinar si el material robado tenía algún vínculo con las actividades privadas de la empresa.

No es un dato menor:

Según registros académicos, Palameta trabajó con virus como Zika, SARS-CoV-2 y distintas cepas de influenza (H1N1, H3N2), algunos de los cuales también se manipulaban en el laboratorio afectado.

Allanamientos y avance de la causa

La Policía Federal realizó operativos y secuestró material en el marco de la causa. Miller, aunque investigado, no fue detenido. A todo esto, desde la universidad confirmaron que colaboran con la investigación, pero evitaron dar detalles sobre el fondo del caso.

Clave: presión interna y alerta temprana

La investigación se inició semanas antes de la detención, cuando se detectó la falta de muestras en el laboratorio. Un estudiante de posgrado habría sido quien advirtió la irregularidad.

A partir de allí, se activó el protocolo e intervino la Policía Federal y la agencia sanitaria Anvisa.

El caso expone una zona gris entre investigación científica, intereses privados y control de material biológico crítico. Y deja una pregunta abierta:

¿Fue un conflicto académico… o algo más?

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