Profesora argentina acusada de robar virus de laboratorio

La profesora argentina fue detenida en Brasil acusada de robar material biológico de alta sensibilidad (virus) en un laboratorio de virología de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), en San Pablo. El caso, que mezcla ciencia, negocios y tensiones internas, ya tiene derivaciones judiciales y abre interrogantes sobre el uso de virus en el ámbito privado.
Se trata de Soledad Palameta Miller, de 35 años, quien fue arrestada por la Policía Federal brasileña bajo cargos de hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de organismos genéticamente modificados. Sin embargo, recuperó la libertad al día siguiente por decisión judicial.
Material sensible: Laboratorio de alta seguridad
Según la investigación, Palameta habría extraído sin autorización microorganismos de un laboratorio con nivel de bioseguridad NB3, uno de los más estrictos en materia de control de patógenos.
Dato clave
El dato clave: las muestras (que incluirían virus) fueron halladas en otro sector de la universidad, en congeladores ajenos al laboratorio original. El material fue remitido al ministerio de Agricultura de Brasil para su análisis.
En San Pablo: Disputa académica y negocio paralelo
Las primeras hipótesis apuntan a un conflicto interno como disparador. Colegas señalaron que la investigadora mantenía una disputa con la profesora Clarice Arns por el rumbo de distintas investigaciones.
Argentina socia de startup
La argentina es cofundadora de una startup biotecnológica junto a su esposo, el científico Michael Edward Miller, también bajo investigación.
La empresa, creada en 2025 dentro del ecosistema de incubación de la propia Unicamp, trabaja con virus transgénicos aplicados a la producción agrícola y la investigación sanitaria. Incluso, promocionaba sus servicios con una frase polémica:
“Envíanos tu transgén y produciremos tu virus”.
Qué investigan
La Justicia busca determinar si el material robado tenía algún vínculo con las actividades privadas de la empresa.
No es un dato menor:
Según registros académicos, Palameta trabajó con virus como Zika, SARS-CoV-2 y distintas cepas de influenza (H1N1, H3N2), algunos de los cuales también se manipulaban en el laboratorio afectado.
Allanamientos y avance de la causa
La Policía Federal realizó operativos y secuestró material en el marco de la causa. Miller, aunque investigado, no fue detenido. A todo esto, desde la universidad confirmaron que colaboran con la investigación, pero evitaron dar detalles sobre el fondo del caso.
Clave: presión interna y alerta temprana
La investigación se inició semanas antes de la detención, cuando se detectó la falta de muestras en el laboratorio. Un estudiante de posgrado habría sido quien advirtió la irregularidad.
A partir de allí, se activó el protocolo e intervino la Policía Federal y la agencia sanitaria Anvisa.
El caso expone una zona gris entre investigación científica, intereses privados y control de material biológico crítico. Y deja una pregunta abierta:
¿Fue un conflicto académico… o algo más?
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