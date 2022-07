Perú: se abre una nueva investigación contra Pedro Castillo

image.png Pedro Castillo en su jura como presidente de Perú hace 1 año.

Sin embargo, esta nueva investigación se abre luego de que el exministro del Interior de Perú, Mariano González, haya declarado que Pedro Castillo obstruye la justicia para evitar que su sobrino Fray Vásquez y el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco sean detenidos.

Además, dijo que la actitud del mandatario y de su entorno “atentan contra el sistema”.

Gonzales atacó a Pedro Castillo después de que el presidente de Perú haya anunciado sorpresivamente que nombraría a un nuevo ministro del interior vía twitter.

https://twitter.com/PedroCastilloTe/status/1549569870374744064 En nombre del Gobierno del pueblo, agradezco los servicios prestados a la Nación del señor Mariano González Fernández como ministro del Interior. Hoy a las 9:30 p. m. tomaré juramento al nuevo titular de este sector.#SiempreConElPueblo — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 20, 2022

Con este mensaje, y sin explicación alguna desde la Presidencia, González se convirtió en el sexto ministro del Interior que dejaba el cargo en 12 meses. Con solamente 15 días en el cargo pasó a ser, además, el segundo ministro más breve del gobierno de Pedro Castillo.

Tras las declaraciones de González, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, citó al exministro para tomar su declaración por los hechos relatados que configurarán presuntos actos delictivos en el gobierno de Pedro Castillo, según anunció este miércoles el Ministerio Público.

En una entrevista de TV, González no se guardó la lengua en contra de Pedro Castillo:

Yo hoy no tengo ninguna duda del compromiso que el señor (Castillo) tiene con la corrupción. No tengo dudas de que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia. Creo que el señor Castillo está obstruyendo a la justicia porque está impidiendo que los agentes de Inteligencia especializados busquen a los prófugos Yo hoy no tengo ninguna duda del compromiso que el señor (Castillo) tiene con la corrupción. No tengo dudas de que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia. Creo que el señor Castillo está obstruyendo a la justicia porque está impidiendo que los agentes de Inteligencia especializados busquen a los prófugos

https://twitter.com/Cesarg2021/status/1549603855792586753 MARIANO GONZÁLES: "PEDRO CASTILLO está comprometido con actos de corrupción y viene obstruyendo a la justicia". SU SALIDA es consecuencia de esta obstrucción y por montar operativos por encontrar a los prófugos. AFIRMÓ q es el principio del fin del gobierno de PEDRO CASTILLO. pic.twitter.com/UjfZ9rig4c — CESARP801 (@Cesarg2021) July 20, 2022

La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, reabrió este viernes una investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, por los delitos contra la administración pública y tráfico de influencias, lo que eleva a cinco las investigaciones fiscales abiertas al mandatario.

El Ministerio Público de Paraguay escribió en Twitter:

La Fiscal de la Nación dispuso dejar sin efecto la disposición N° 1 del 4 de enero de 2022 que suspendía el inicio de actos de investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, hasta la culminación de su mandato presidencial. La Fiscal de la Nación dispuso dejar sin efecto la disposición N° 1 del 4 de enero de 2022 que suspendía el inicio de actos de investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, hasta la culminación de su mandato presidencial.

Sin embargo, los presidentes en Perú tienen inmunidad y no pueden ser procesados por los tribunales durante su mandato de cinco años, pero pueden ser investigados.

Castillo se encuentra en una posición cada vez más crítica, con bajos índices de aprobación y escándalos en su círculo íntimo. Ya ha sobrevivido a dos intentos de juicio político y algunos legisladores están pidiendo un tercer juicio político por las nuevas acusaciones.

Inclusive, la última encuesta de peruanos demuestra que el 71% de los peruanos desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo.

"Que renuncie"

Sin embargo, Pedro Castillo todavía no ha comentado nada al respecto de la nueva investigación, ni se dignó a defenderse.

El Congreso también lo investiga y varios legisladores de oposición dijeron tras la denuncia del exministro de Interior que alistarán una moción para iniciar un nuevo juicio político contra el presidente, que ya sobrevivió a dos intentos de destitución.

Para destituir a Pedro Castillo, un ex sindicalista de izquierda y profesor rural, se requieren más de 87 votos de los 130 en el Congreso, algo improbable en estos momentos, según analistas.

A pesar de la turbulenta administración, llena de escándalos, casos de corrupción, investigaciones, oposición del Congreso, Pedo Castillo parece decidido en continuar su administración como si nada.

El Washington Post inclusive lo insta a seguir los pasos de Richard Nixon después del Watergate:

A la espera de que el Congreso decida o no hacer algo al respecto, ha llegado el momento, finalmente, en que el presidente Castillo debería emular lo antes posible a Nixon y, con su renuncia, “acelerar el proceso de sanación que tan desesperadamente necesita” el Perú. Los peruanos tendríamos, por una vez, algo que agradecerle.

