Periodistas de AFP y millones en Gaza, atrapados y muriendo de hambre: "Nunca vimos algo así"

image La hambruna en Gaza, inbancable, en medio del silencio sepulcral de parte del mundo ante tal masacre | GENTILEZA DW

Del mismo modo, la agencia de noticias AFP ha denunciado que sus periodistas, que cubren la guerra en Gaza se encuentran muriendo de hambre, atrapados en el bloqueo humanitario y por el cierre de cruces fronterizos, y han afirmado que desde 1944 no han visto a ningún colega morir así.

"Desde la fundación de AFP en agosto de 1944, hemos perdido periodistas en conflictos, hemos tenido heridos y prisioneros en nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto morir de hambre a un miembro de nuestro personal", advirtió la Sociedad de Periodistas de AFP (SDJ por sus siglas en francés).

image "No tenemos más fuerzas por el hambre." Varios periodistas de la AFP en la Franja de Gaza afirman que les resulta cada vez más difícil cubrir la guerra | GENTILEZA AFP

Periodistas, médicos y civiles, desesperados de hambre en Gaza

"Vemos cómo su situación empeora. Son jóvenes y sus fuerzas les flaquean. La mayoría ya no tiene la capacidad física para desplazarse por el enclave y realizar su trabajo. Sus desgarradores gritos de socorro son ahora diarios", advierte la agencia de noticias AFP, que denuncia que sus periodistas están muriendo de hambre en Gaza, frente a los ojos del mundo.

Aunque sus reporteros reciben su salario mensual, este no sirve porque no hay nada que puedan comprar, dado el bloqueo humanitario impuesto por Israel. "No hay nada que comprar, o lo tienen a precios desorbitados (...) Nos arriesgamos a saber de sus muertes en cualquier momento, y esto es insoportable para nosotros", explica el sindicato de periodistas de AFP.

image Situación desesperante de hambre en Gaza | GENTILEZA FRANCE 24

Pero, además de la agencia AFP y las organizaciones humanitarias, la comunidad internacional entera ahora está presionando a Israel no solo para que cese los bombardeos, sino también para que levante el bloqueo humanitario en Gaza, como lo han exigido Francia, Reino Unido, Canadá y otros 21 países que han elaborado una declaración conjunta mediante la cual le exigen a Tel Aviv un “alto al fuego ahora” y denuncian el trato inhumano a los palestinos.

Condenamos la distribución de ayuda a cuentagotas y el asesinato inhumano de civiles.. la guerra debe terminar AHORA...Es horroroso que más de 800 palestinos hayan muerto mientras buscaban ayuda Condenamos la distribución de ayuda a cuentagotas y el asesinato inhumano de civiles.. la guerra debe terminar AHORA...Es horroroso que más de 800 palestinos hayan muerto mientras buscaban ayuda

