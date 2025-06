Mirando al Estrecho de Ormuz: La intensidad de la respuesta de Irán definirá 2025

Live Blog Post

"Luz verde": ¿Trump dio el aprobado?

Dos funcionarios israelíes afirmaron a Axios que el presidente estadounidense Donald Trump, y sus asesores solo fingían oponerse en público a un ataque israelí contra Irán, y no expresaron su oposición en privado: "Teníamos luz verde clara de Estados Unidos". I

Incluso se dice que asesores del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, proporcionaron información falsa a la prensa, afirmando que Trump había intentado disuadir a Israel de un ataque el lunes, cuando en realidad ambos líderes hablaron de coordinación antes del ataque contra Irán.

Trump sabía que Israel atacaría la infraestructura nuclear y militar de Irán, según informó el diario estadounidense The Wall Street Journal. Consultado en una entrevista por la manera en la que se enteró de los ataques, respondió: “¿Enterarme? Yo no me enteré. Yo ya sabía lo que estaba pasando”.

Al respecto aseguró que habló el jueves con Netanyahu, y que espera hablar de nuevo con él esta tarde, como también ha confirmado la oficina del israelí. (Reuters)

Por su parte, Netanyahu indicó que "Trump sabía del ataque por adelantado, ahora es decisión de él, qué hacer". Todo muy confuso.