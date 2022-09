Ante la serie de recomendaciones gubernamentales para el ahorro en electricidad y gas en Europa, la ministra de Relaciones Exteriores en Rusia sostuvo ello le recuerda "la famosa carta de hace 200 años", epístola en la que el emperador francés Napoleón le avisaba a su esposa que volvería de la guerra: "Llegaré a París mañana por la noche: No te laves"

"Pelpa" polaco con la cara de Putin

Tras la invasión rusa en Ucrania bajo la carátula de "operación militar especial" y para "proteger" a los rusófonos de la cuenca del Donbás, que según Vladimir Putin, eran victimas de un genocidio de Kiev; Polonia ha recibido 1,1 millones de refugiados ucranianos -en su mayoría niños y mujeres-, según cifras oficiales.

Este ex estado soviético -adherido en 1999 a la OTAN y con misiles apuntando a territorio moscovita- ha venido burlándose de la figura del líder ruso, culminando en el desarrollo de un papel higiénico con la cara de Putin.

image.png Papel higiénico con rostro de Putin se vende en Polonia y otros de la UE.

https://twitter.com/jaketapper/status/1514239427949735944 Wide variety of Putin-themed toilet paper for sale in downtown Lviv gift shop. pic.twitter.com/qp6fekAVL0 — Jake Tapper (@jaketapper) April 13, 2022

En muchísimas paredes de Varsovia y en chanchas de futbol: grafitis y banderas con el rostro de Putin. Ello lo ilustra una bandera con la imagen del mandatario ruso vestido con la remera del Spartak de Moscú y con una cuerda rodeando su cuello, en un partido del Legia de Varsovia.

image.png Partido de Legia de Varsovia.

Cabe destacar que Polonia, Estonia, Letonia y Lituania prohíben el ingreso de turistas rusos en sus estados desde el 19 de septiembre, exceptuando a los disidentes políticos, camioneros, refugiados y residentes permanentes. Un jubilado ruso de 64 años, residente en San Petersburgo, le había comprado un departamento a su hija y nieto en Narva -localidad estonia limítrofe a Rusia con un 90 % de rusoparlantes-, y no pudo entrar. El ciudadano ruso le dijo a Reuters: “Ahora no sé qué hacer. El guardia fronterizo me dijo que ya no se me permitirá venir aquí”

Más contenido en Urgente 24:

Jueves 29/09, expectativa en las FFAA con Alberto Fernández

Drástica decisión de las agencias de turismo frente al dólar

Se pudrió todo: CFK le respondió la chicana a Sergio Massa

País tomado: Barras de Talleres corrieron al Polo Obrero

La encuesta en PBA que entusiasma a Patricia Bullrich