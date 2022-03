Joe Biden furioso vs. Vladímir Putin: cerca de la ruptura

Los disparos del presidente de USA generaron polémica dentro de su mismo círculo: luego se confirmó que estos comentarios fueron hechos “fuera del guión” del discurso que Joe Biden tendría que haber dado en Varsovia, y que además, son comentarios que reflejan la cuestión personal que Joe Biden tiene en contra de Vladímir Putin.

Este “exabrupto”, catalogado así por el mismo The Washington Post, no cae lejos del árbol que Rusia siempre tuvo en cuenta: la voluntad de USA de quitarlo a Vladímir Putin del mando del Kremlin desde el minuto 0 de esa guerra. Sin embargo, estas declaraciones generan revuelo debido a que se ven como una provocación grave a Rusia que podrían conllevar a que Vladímir Putin también “se lo tome personal”. Y como ya sabemos, provocar a un líder de un país con un gran ejército, catalogado como “fuera de sí e inestable”, poseedor de armas nucleares, y que ya ha demostrado que no tienen nada que perder al invadir Ucrania, no tendrá resultados muy amigables.

Samuel Charap, experto en Rusia, comentó que las declaraciones del presidente:

Exacerban las percepciones de amenazas existentes con respecto a las intenciones de USA. Podrían estar mucho más inclinados a hacer cosas hostiles en respuesta incluso más de lo que ya están. Ese es el desafío

Sin embargo, el comentario de Joe Biden plantea el espectro de una respuesta emocional de Vladímir Putin, quien, según funcionarios estadounidenses, está cada vez más aislado mientras lidia con el colapso de la economía rusa y la realidad de su campaña militar inesperadamente difícil.

Apagar el fuego

Ante esta situación, la Casa Blanca, consciente de la gravedad de los dichos de su mandatario, rápidamente salió a apaciguar el golpe dado por Joe Biden a Vladímir Putin. Anthony Blinken, secretario de Estado, declaró el día siguiente:

No tenemos una estrategia para cambiar el régimen en Rusia ni en ningún otro lugar

A su vez, la administración de Joe Biden no tardó en retractarse de los comentarios de su presidente, al mandar correos electrónicos desmintiendo que el Biden esté en algún tipo de campaña para destituir a Vladímir Putin.

A causa de ello, el mismo Joe Biden salió este lunes a declarar que sus comentarios fueron mal interpretados, que su indignación hacia Vladímir Putin se refería más al hecho de que “gente como él, un dictador, no debería estar gobernando un país, pero igualmente lo hacen, y esto no significa que no pueda expresar mi indignación”.

Lo último que quiero hacer es participar en una guerra terrestre o una guerra nuclear con Rusia. Eso no es parte de eso. Estaba expresando mi indignación por el comportamiento de este hombre. Es escandaloso, es más una aspiración que otra cosa. No debería estar en el poder

La declaración de Biden también ha profundizado las dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para facilitar un final pacífico del conflicto, que ya ha desatado una ola de más de 3 millones de refugiados y ha cobrado un precio brutal a los civiles que permanecen en Ucrania.

“Estaba expresando la indignación moral que siento y no me disculpo por ello”, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca, rechazando las críticas de todo el mundo en los últimos dos días sobre las posibles consecuencias diplomáticas de sus palabras.

Por un lado, estos comentarios generaron el rechazo de otros líderes internacionales debido a que demuestra una postura más intransigente de USA, que teniendo en cuenta las posibles repercusiones negativas de Rusia, no siguen el camino diplomático del diálogo, considerado clave para muchos para buscar una resolución pacífica del conflicto.

Uno de ellos fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que sugirió que el comentario de Biden no le cayó bien a todos los líderes en Europa. “Si queremos hacer eso, no podemos escalar ni en palabras ni en acciones”, dijo sobre las probabilidades de éxito diplomático.

En Washington, el comentario también fue recibido con críticas republicanas. El senador James E. Risch, republicano de rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, lo calificó de “metida de pata horrenda ”.

“Creo que la mayoría de las personas que no se dedican a las relaciones exteriores no se dan cuenta de que esas nueve palabras que pronunció provocan el tipo de erupción que provocaron”, dijo Risch en CNN. “Cada vez que dices, o incluso como sugirió, que la política era un cambio de régimen, va a causar un gran problema”.

biden.jpg El presidente de USA tras su "metida de pata" en contra de Vladímir Putin.

La reacción rusa

Por otro lado, algunos especialistas prevén que estos comentarios generen poco y nada de cambios en la estrategia de Vladímir Putin en Ucrania, ya que estas no tienen nada que ver con la postura de USA. Pero que a su vez, podrían confirmar la creencia de larga data de que USA mantiene como objetivo desplazar a Vladímir Putin del gobierno de Rusia ya que claramente no responde a sus intereses.

"Putin ha estado paranoico acerca de que Occidente busca un 'cambio de régimen' contra su gobierno durante mucho tiempo", dijo Michael McFaul, quien se desempeñó como embajador de USA en Moscú durante la administración de Obama.

Sin embargo, hasta ahora, Rusia se ha limitado a realizar pequeños comentarios respecto al discurso de Joe Biden. Dmitri Peskov, el vocero del Kremlin, dijo que la declaración de Joe Biden “nos preocupa” y que el Kremlin “continuará monitoreando de cerca” los comentarios del presidente. "El futuro político de Putin no le corresponde a Biden decidir. El presidente de Rusia es elegido por los rusos”, agregó Peskov.

Pero las repercusiones duras fueron las que publicó el diario oficial del Partido Comunista Chino, el Global Times, el cual no dejó títere sin cabeza después de las declaraciones de Joe Biden.

También energéticamente en contra de las acciones de USA que, según el diario, provocaron la invasión de Rusia a Ucrania, China no se ha cansado en criticar todo el despliegue diplomático y de sanciones económicas de occidente y USA hacia Rusia.

Después de los comentarios de Biden, el Global TImes no dudó en acusar a USA de “irresponsable e irreversible”, argumentando que "Biden tiene como objetivo final derrocar a otra potencia nuclear y derrocar a su liderazgo. A muchos les preocupa seriamente que la crisis de Ucrania se salga de control y se convierta en una guerra nuclear, dado que ambas partes se están volviendo más feroces. ”

Ahora USA está en profunda angustia. Parece que USA ha dominado la opinión pública, pero en los campos de batalla es Rusia quien lleva la delantera. Además, USA desea redistribuir su fuerza en el Indo-Pacífico, pero tiene que reenfocarse en Europa política y militarmente. Esto no es lo que Joe Biden quiere

También lloviendo de críticas en su política doméstica, el Global Times también denunció que los propios estadounidenses no aprueban la actitud de su gobierno, inclusive ahora que ha decidido aumentar el apoyo militar al frente oriental de la OTAN y a Ucrania a costas de los impuestos de sus ciudadanos, descuidando su economía, cuando los precios de la energía y la inflación están en constante suba.

¿Solo palabras?

Aunque Joe Biden planteó que “Es ridículo que hayan interpretado sus comentarios como un llamado a la destitución de Putin”, este exabrupto del presidente de USA sin dudas llamó la atención de muchos y aumentó las preocupaciones. Escuchar hablar a un presidente de esta manera sobre otro líder, el cual además se ha demostrado altamente susceptible, genera polémica.

El juego de USA de presión diplomática y económica hacia Rusia para terminar con esta guerra todavía no ha generado ningún resultado esperado y querido por la OTAN y por su autoproclamado líder, Joe Biden, y esto se demostró con la indignación de Biden en el discurso del pasado sábado.

USA sabe que se está quedando sin cartas en las manos y sin muchas movidas para jugar, y esto claramente se traduce en desesperación, especialmente para un presidente de casi 80 años y con la pesada opinión pública por detrás.

Aunque Vladímir Putin podría aprovechar estos comentarios inoportunos para arremeter en contra de USA internacionalmente, los objetivos del Kremlin no se desviarán, en el corto plazo al menos, de Ucrania y sus objetivos nacionales allí. Sin embargo, es más que claro que no dejarán pasar tal falta de respeto y amenaza pública en contra de su mismo régimen. Las repercusiones no tardarán en llegar.

