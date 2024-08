Hamas dice que retomará los atentados suicidas contra Israel

Explosión en agosto

Según The Times Of Israel, a principios de agosto, Hamás se atribuyó la responsabilidad de una explosión en Tel Aviv que fue un atentado suicida llevado a cabo como una operación conjunta con la Yihad Islámica Palestina, prometiendo que se producirían más ataques similares. Una persona resultó herida de gravedad en el ataque del 18 de agosto , cuando la bomba detonó dentro de la mochila del hombre que la llevaba, matándolo instantáneamente. El evento no terminó en tragedia porque el explosivo detonó antes de lo estimado.

”Las Brigadas afirman que las operaciones de martirio en los territorios ocupados volverán a cobrar protagonismo mientras continúen las masacres de la ocupación, el desplazamiento de civiles y la política de asesinatos", amenazaron.

A raíz de la Intifada en los 200, Israel construyó la barrera de seguridad de Cisjordania que ayudó a frustrar nuevos intentos de bombardeo. En medio de la guerra en Gaza, las autoridades de seguridad israelíes han identificado intentos de Hamás y otros grupos terroristas en Cisjordania de regresar para llevar a cabo este tipo de ataques.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ACOM_es/status/1825530951746683229&partner=&hide_thread=false La Yihad Islámica y Hamas reivindican el atentado de ayer en Tel Aviv, en el que un transeúnte resultó herido de gravedad, aunque no se teme por su vida.



Según fuentes oficiales, se espera una escalada de este tipo de atentados, por lo que las fuerzas de seguridad israelíes… pic.twitter.com/b0xfdmsRjN — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) August 19, 2024

Las FDI informaron este jueves que asesinaron al líder de Yihad Islámica Palestina en la incursión en Cisjordania. Mohammed Jaber, conocido como 'Abu Shujaa', "estaba involucrado en numerosos ataques terroristas, incluyendo el tiroteo en el que fue asesinado en junio el ciudadano israelí Amnom Muchtar".

En lo que va de 2024, un total de 22 israelíes (la mitad soldados o policías) han muerto en catorce ataques palestinos, entre apuñalamientos, atropellos o tiroteos, la mayoría cerca de asentamientos judíos en el territorio palestino ocupado.

Desde el comienzo de la guerra en Gaza, al menos 637 palestinos han muerto en Cisjordania a manos de tropas o colonos israelíes, según cifras de la ONU.

Ahora el frente de batalla es Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, anunció la evacuación temporal de la población palestina de Cisjordania alegando que es una medida necesaria para combatir la presencia de grupos armados en el territorio ocupado, tal como hicieron en Gaza devastada.

