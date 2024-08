Letterboxd: El Instagram/Facebook/Twitter para amantes del cine y el streaming

Lo que hace única a esta red social es su aspecto comunitario. Podés seguir a tus amigos, críticos de cine o simplemente usuarios con gustos similares a los tuyos. Esto te permite descubrir nuevas películas basadas en las recomendaciones de gente que confías.

Además, las listas temáticas creadas por otros usuarios son una excelente fuente de inspiración cuando no sabés qué mirar.

Otra función interesante es la sección de "Popular", donde podés ver qué están viendo tus contactos o qué películas están generando más buzz en la comunidad. Es una forma genial de mantenerte al día con las tendencias cinematográficas del momento.

Para los creadores de contenido o bloggers cinéfilos, Letterboxd se convierte en una herramienta invaluable. Las reseñas y listas que creás en la plataforma pueden ser fácilmente compartidas en otras redes sociales o en tu propio sitio web, mejorando tu presencia online y el SEO de tu contenido relacionado con cine.

Embed - Four Favorites with Ridley Scott and Fede Álvarez (Alien: Romulus)