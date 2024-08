Ariel Lijo y García-Mansilla: La Rosada dice "Son 2 o ninguno" y CFK, "Quizás ninguno"

Casa Rosada

La Administración Javier Milei decidió presionar por Lijo / García-Mansilla, y la agencia Noticias Argentinas lo explicó así:

"La propuesta del Gobierno son los dos porque tienen perfiles que se complementan. Para nosotros no tiene sentido que al final sea 1 de los 2. Quedaría desequilibrada la propuesta porque no tendrías las 2 campanas. Son los 2 o ninguno", enfatizó un funcionario con despacho en Casa Rosada en declaraciones a la prensa que cubre la actividad en la sede gubernamental de Balcarce 50. Sobre el mismo tema, la fuente consultada remarcó que, además, el oficialismo buscará que "primero se aprueben los 2 jueces y una vez que eso esté, luego se discuta la ampliación" de la Corte. De esa forma contradijo las versiones acerca de que el peronismo obtendría primero la promesa de ampliar los lugares del máximo tribunal para luego comenzar a negociar el acompañamiento a las postulaciones de Lijo y García-Mansilla, que necesitan del voto de los dos tercios del Senado. Esto sucede en momentos en que el peronismo todo indica que podría aprobar la postulación de Lijo pero se mostraría mucho más reticente a acompañar la de García-Mansilla. (...)".

Embed Santiago Caputo no Guillermo Franco y no Mariano Cúneo Libarona. Qué cargo tiene Caputo? pic.twitter.com/EesGFhaR19 — Urgente24.com (@U24noticias) August 29, 2024

CFK

En nombre de CFK, La Política Online anticipó:

"(...) "Levantó a la mendocina de la reunión y dieron vuelta todo con Di Tullio", agregó a LPO un senador aliado del oficialismo que trabaja para que salgan los pliegos.

Entre los aliados del gobierno la versión que circula es que Cristina enfrió su apoyo a Lijo. En en entorno a la vicepresidenta juegan con el misterio: "La posición de Cristina sobre este tema la van a conocer cuando se conozca".

Lo cierto es que Cristina tiene los votos para que se apruebe el pliego de Lijo y este miércoles (28/08) no lo hicieron. En el bloque peronista dicen que ya están las firmas de Sergio Uñac, Lucía Corpacci y Claudia Ledesma, esposa del gobernador Gerardo Zamora. Con esas firmas mas las que junta el oficialismo se podría aprobar el pliego, pero sin el aval de los senadores de Cristina no se llega a los 2/3.

Como reveló LPO, los gobernadores y Sergio Massa impulsan aprobar el pliego de Lijo ahora, pero la ex presidenta pretendía negociar el Procurador y una ampliación de la Corte. Sin embargo, este miércoles la señal que envió la ex presidenta fue que o bien endurece la negociación o directamente no apoya a Lijo. (...)".

Las presiones

Se impone una negociación durante el jueves 29/08. Pero también es cierto el riesgo de que todo trastabille. Es evidente que, tal como se dijo hace meses, el Senado prefiere ampliar la CSJN para satisfacer no sólo la demanda de representación femenina sino que "todos ganen algo". Si fracasaran los pliegos, gana la oposición pero 'a lo Pirro' porque no obtendría lo que realmente prefiere.

Si la ampliación de la CSJN y destrabar la Procuración General es la cuestión, sin embargo esto no quiere decir que sean necesariamente para CFK porque, al fin de cuentas, ella podría correr el riesgo de otra vez una división en el bloque Unión por la Patria, riesgo que ella conoce e intenta evitar.

Noticia en desarrollo.

