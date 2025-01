Familia del italiano cautivo en Venezuela clama por la fuerza de Meloni

"Alberto había llegado a Venezuela el 17 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre, cuando se dirigía en misión de Caracas a Guasdalito, fue detenido en un puesto de control, junto con el conductor de la ONG. De la escasa e informal información recibida, parece que pocos días después de la detención Alberto fue trasladado a Caracas y hoy aparece preso en un centro de detención, sin que jamás se hayan presentado cargos formales contra él", reza el comunicado.

Ninguna autoridad venezolana o italiana ha comunicado ninguna noticia oficial y de hecho, desde hace casi dos meses, no sabemos nada sobre la suerte corrida por Alberto Ninguna autoridad venezolana o italiana ha comunicado ninguna noticia oficial y de hecho, desde hace casi dos meses, no sabemos nada sobre la suerte corrida por Alberto

La madre de Trentini también habló en exclusiva con los medios italianos, a los que contó la dramática situación que mantiene en vilo a toda la familia.

"Desde el pasado 15 de noviembre, cuando se fue Alberto, estamos en silencio. Sesenta días y sesenta noches, sin tener noticias, mi marido y yo estamos angustiados", expresó acongojada.

"Mi hijo nos enviaba un mensaje durante cada una de sus misiones y la ubicación del lugar en el que llegaba. Esta vez no sabíamos nada. Es un hijo especial, estamos desesperados. Es especial por todo lo que ha hecho en los últimos años, ayudando a los demás. Siempre me dijo que la mayor satisfacción era ver las sonrisas de la gente a la que ayudaba, de los caminantes que huían de Venezuela y que llegaban hasta ellos con los zapatos destrozados", sentenció en un desgarrador dolor.

No he sabido nada de mi hijo desde hace dos meses, desde que se lo llevaron. Ahora es un rehén de ese país, pero es sólo un peón. Necesitamos forzar el silencio sobre este asunto No he sabido nada de mi hijo desde hace dos meses, desde que se lo llevaron. Ahora es un rehén de ese país, pero es sólo un peón. Necesitamos forzar el silencio sobre este asunto

Tras libertad de Cecilias Sala, Italia va por Trentini

El pedido formal de la familia de Alberto Trentini a Giorgia Meloni ocurre justo una semana después del cierre de la negociación que llevó a cabo el gobierno con Irán, la cual culminó con la liberación de la periodista italiana Cecilia Sala, detenida por incumplir la ley sharia.

image.png La familia del cooperante italiano detenido en Venezuela pide a Meloni que interceda.

Por esto mismo es que la familia de Trentini confía ciegamente en que la premier Meloni y su séquito de ministros puedan traerlo de vuelta.

Esperamos que pronto podamos verlo regresar sano y salvo a Italia Esperamos que pronto podamos verlo regresar sano y salvo a Italia

Tras la petición de la familia, el ministro de relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, convocó este mismo miércoles al encargado de negocios de Venezuela en Roma para "protestar enérgicamente por la falta de información" sobre la detención del cooperante italiano y "por la expulsión de Caracas de tres diplomáticos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Antonio_Tajani/status/1879447329326932002?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1879447329326932002%7Ctwgr%5E7a4ad2dd64d4efb9e58f87691e80f96e00357b26%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rainews.it%2Farticoli%2F2025%2F01%2Fcooperante-italiano-scomparso-a-caracas-era-stato-fermato-dalle-autorita-il-15-novembre-tajani-convoca-incaricato-affari-d65b8710-d8a7-43a4-9495-6979ceeba22a.html&partner=&hide_thread=false Ho fatto convocare stamani l’incaricato d’affari del #Venezuela per protestare con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione del cittadino italiano Alberto Trentini e per contestare l’espulsione di 3 nostri diplomatici da Caracas. L’Italia continuerà a chiedere al… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 15, 2025

La CIDH otorga medidas cautelares a favor de Trentini

En esta misma jornada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha adoptado la resolución 2/2025 a través de la cual otorga medidas cautelares en beneficio de Alberto Trentini, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y que su derecho a la vida e integridad se encuentra en riesgo.

En el comunicado, la CIDH, órgano principal y autónomo de la OEA encargado de velar por el respeto a los derechos humanos, indica que el ciudadano italiano, quien trabaja en la ONG "Humanity and Inclusion", fue detenido por funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) en Venezuela y trasladado a las autoridades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) con destino final en Caracas.

italiano.pdf

Frente a la desaparición de Trentini, la ONG intentó presentar un recurso de Habeas Corpus, pero las autoridades chavistas se habrían negado a recibirlo e informar sobre el paradero. A la fecha, la CIDH no recibió respuesta de Venezuela, hallándose vencido el plazo otorgado.

Bajo estas circunstancias, la Comisión exige al Gobierno de Nicolás Maduro que:

adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la persona beneficiaria. En particular, informe de manera oficial si se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino;

de la persona beneficiaria. En particular, informe de manera oficial si se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino; establezca las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos:

se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares , sus abogados y representantes, así como permitir que tenga comunicación con el país del que es nacional;

, sus abogados y representantes, así como permitir que tenga comunicación con el país del que es nacional; se informe de manera oficial sobre la situación jurídica del beneficiario en el marco del proceso penal en el que estaría involucrado, tal como las razones por las que no ha sido puesto en libertad hasta la fecha y si un tribunal ha revisado su detención; y

del beneficiario en el marco del proceso penal en el que estaría involucrado, tal como las razones por las que no ha sido puesto en libertad hasta la fecha y si un tribunal ha revisado su detención; y se realice inmediatamente una valoración médica sobre su situación de salud y se garantice acceso a atención médica necesaria;

concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y

informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.

Más contenido en Urgente24

La foto que podría confirmar la nueva relación de Marcelo Tinelli: Quién es ella

Vacaciones y siniestros: Un combo que preocupa cada verano

Cómo las aplicaciones exponen a millones de usuarios a través de la publicidad

Visa y Mastercard anuncian grandes cambios en sus tarjetas: Qué debes saber