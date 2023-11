Ex-rehenes de Hamas y el cautiverio en carne propia

image.png Ohad Monder, de 9 años, se reúne con su padre en el Centro Médico Infantil Schneider.

"Al principio, los terroristas los llevaron a Gaza en un coche pequeño, separados unos de otros. También los trasladaron de un lugar a otro después de cierto tiempo", soltó Raviv, una experiencia personal de su primo equidistante de los 1.200 civiles masacrados y vejados durante el ataque del pasado 7 de octubre.

Muchos de los rehenes, según los testimonios filtrados off the record bajaron más de 8 kilos y los más ancianos se vieron deteriorados en sus condiciones de salud, tal como se evidenció en el reciente ingreso a cuidados intensivos de la rehén liberada Elma Avraham, de 84 años.

image.png Si bien el pequeño Ohad y su abuela Ruthie están libres, se les reveló que el abuelo Avraham (izquierda) todavía está detenido en Gaza.

Según The Jerusalem Post, la mujer de 84 años fue trasladada de urgencia al hospital de Beersheba en helicóptero tras su regreso a Israel en la liberación del domingo por la noche.

“Ella está en estado crítico, está siendo tratada en el departamento de emergencias después de una importante negligencia médica durante las últimas semanas mientras estaba detenida por Hamás. Actualmente se encuentra en condición inestable y su vida corre riesgos”, dijo el domingo el Dr. Shlomi Codish, director ejecutivo del Centro Médico Soroka, en un comunicado en video.

Otra anciana que recuperó la libertad en medio de la tregua es Yaffa Adar, de 85 años, que fue filmada siendo trasladada en un carrito de golfo por parte de los terroristas.

image.png

Por su parte, la ciudadana israelí Yair Rotem, cuya sobrina de 13 años Hila Rotem-Shoshanni fue liberada el domingo, contó también a la prensa que le tuvo que recordar que ya no tenía que hablar en voz baja.

“Siempre les dijeron que hablaran en voz baja y se mantuvieran en silencio, así que le dije una y otra vez que podía alzar la voz”, contó Rotem. Añadió que Hila, quien celebrará su cumpleaños 13 el lunes, durmió bien durante su primera noche de regreso en Israel y que tenía buen apetito.

Asimismo, el tío contó que su sobrina fue separada de su madre ( también secuestrada) justo dos días antes de la liberación.

El tío de Hila, Yair Rotem, sostuvo entonces ante la prensa que ello violaba el acuerdo de tregua en el que el propio Hamas se comprometió a no separar a las madres de sus hijos.

image.png Hila Rotem Shoshani, de 13 años, es abrazada por su tío cuando se reúnen, en las primeras horas del 26 de noviembre de 2023

El tío de Noam y Alma Or, los adolescentes recientemente liberados, relató también a los medios que tras la liberación se enteraron que su madre, Yonat Or, fue asesinada el 7 de octubre.

"Tienen algunas historias difíciles que contar sobre la forma en que fueron capturados y tratados", declaró el domingo el tío Ahal Besorai a la BBC.

“Nos dijeron que son personas que creen en el Corán y que no nos harían daño", relató por su parte la primera anciana liberada previo a la tregua, tal como reveló U24, Locheved Lifshitz, de 85 años.

No obstante, no todos los rehenes fueron tratados de la misma manera, y es importante destacar que no han liberado a civiles israelitas mayores de edad –salvo tailandeses y filipinos–, quienes permanecen separados del resto.

Aunque los tailandeses liberados han contado que los “han tratado muy bien”, quizá ello tenga que ver con que tal país ha hecho ‘guiños’ al régimen de Irán -que está detrás de Hamas y hasta negoció por su cuenta (sin Qatar como intermediario)-

Su cara estaba muy feliz y parecía estar bien. Dijo que no fue torturado ni agredido y que le habían dado buena comida Su cara estaba muy feliz y parecía estar bien. Dijo que no fue torturado ni agredido y que le habían dado buena comida

"Durante la visita de funcionarios de la República Islámica a Beirut, Irán entregó a representantes de Hamás una lista con los rehenes tailandeses y pidió su liberación", indicó la Embajada de Irán en Bangkok vía Twitter/X.

Ahora bien, todos los rehenes liberados aseguran que estuvieron resguardados bajo tierra, es decir, en los túneles subterráneos de Gaza para evitar ser lastimados por los bombardeos y a sabiendas de que serían una moneda de cambio con las FDI.

De hecho, algunos tienen que acostumbrar sus ojos a la luz del sol, como planteó Eyal Nouri, sobrino de Adina Moshe, de 72 años, que fue liberada el viernes. Su marido, Sa'id David Moshe, fue asesinado por terroristas delante suyo durante el ataque de Hamas para defenderla, y se acaba de enterar que la familia completa de su hijo murió.

“Estaba en completa oscuridad”, dijo Nouri. “Ella caminaba con la vista baja porque estaba en un túnel. No estaba acostumbrada a la luz del día. Y durante su cautiverio, estuvo desconectada… de todo el mundo exterior”.

Hamás intercambió este viernes (23/11) unos 24 rehenes a cambio del retorno de 150 presos palestinos, mujeres y menores de edad. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que ya tienen en custodia a los rehenes liberados, entre ellos una madre israelí y su hija - con familia en Argentina- tras el acuerdo de canje de prisioneros y del alto al fuego en Gaza por 4 días.

Los 24 liberados de este viernes son 13 israelíes, 10 tailandeses y un filipino, que salieron de Khan Yunis (sur de Gaza) a través del cruce fronterizo Rafah, y del lado de Egipto han sido recibidos por el personal de la Cruz Roja, según lo comunicó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari.

image.png

image.png

Danielle y Emilia Aloni, madre e hija israelí-argentina que habían sido secuestradas por Hamás, ya han sido liberadas este viernes, tal como otras mujeres y niños gracias a la mediación de Qatar. La niña tiene 5 años y su madre 44: han permanecido 49 noches como cautivas en los túneles subterráneos de Gaza.

“El primer ministro y el ministro de Defensa seguirán de cerca la gestión de la operación para traer de vuelta al país a los israelíes liberados del cautiverio de Hamas”, informó la oficina del premier Benjamín Netanyahu en un comunicado:

Los niños, sus madres y otras mujeres. Pero les recalco a ustedes, a las familias, y a los ciudadanos de Israel: estamos comprometidos con el regreso de todos nuestros rehenes. Este es uno de los objetivos de la guerra y estamos comprometidos Los niños, sus madres y otras mujeres. Pero les recalco a ustedes, a las familias, y a los ciudadanos de Israel: estamos comprometidos con el regreso de todos nuestros rehenes. Este es uno de los objetivos de la guerra y estamos comprometidos

https://media.urgente24.com/p/ac10d892013392d1a26a881beb8af2de/adjuntos/319/imagenes/002/944/0002944710/1200x0/smart/imagepng.png

Entre las mujeres y niños liberados están además las israelitas Doron, Raz y Aviv Asher. El padre de familia se enteró de que habían sido capturadas de la kibutz al ver un video en redes: su esposa y sus hijas, de 5 y 3 años, estaban siendo trasladadas en un camión del grupo terroristas junto a otros rehenes.

image.png

Según info oficial, entre los 240 rehenes que aún permanecen bajo las garras de Hamás aún hay 14 argentinos raptados, 7 tailandeses, 10 ciudadanos estadounidenses, 8 alemanes, 7 británicos, 4 portugueses, dos italianos, entre otrod.

Un video divulgado por los propios terroristas, muestra a otra israelí-argentina que aún permanece cautiva, Shiri Bibas, sosteniendo a sus bebés pelirrojos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpetteruspanus%2Fstatus%2F1711319302412914976%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1711319302412914976%7Ctwgr%5E96bb63724b0a75bd2a1a71263396f39a3a65bc57%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fdanielle-y-emilia-aloni-las-rehenes-israelies-argentinas-liberadas-hamas-n564242&partner=&hide_thread=false En video som viser hvordan terroristene kidnappet Shiri Bibas og hennes to barn, Ariel (4) og Kfir (9 mnd) fra Kibbutzen Nir Oz. pic.twitter.com/ahStyPvjhc — Petter Krogstad (@petteruspanus) October 9, 2023

Shiri, maestra jardinera, fue filmada sosteniendo a Ariel, de 3 años, y a Kfir, de 9 meses, rodeados por militantes de Hamás.

La Organización Sionista Argentina (OSA) difundió un video con fotos y nombres de los argentinos que permanecen secuestrados.

Clara Marman (63);

Gabriela Leimberg (59);

Luis Har (70);

Ron Sherman (19); sobrino del cantante León Gieco

Ofelia Feler de Roitman (77);

Karina Engelbert (50);

José Luis Silberman (67);

Iair Horn (45);

Lior Rudaeff (61)

Eitan Horn (37).

image.png

En cuanto a las negociaciones de Israel con el grupo extremista islámico, el general retirado Gal Hirsch estaría a cargo -junto a autoridades cataríes- de los diálogos para la libertad de los secuestrados, logrando esta semana el "intercambio de prisioneros palestinos en Israel bajo un acuerdo de alto el fuego de cuatro días“.

No es un dato menor que Arabia Saudita (aliado de USA y dialogista con Israel) rompió relaciones diplomáticas con Qatar tras que lo acusó de supuestamente financiar al terrorismo: se especula que Doha off the record ha enviado un dineral a Gaza con la excusa de ayudar a operar la única planta de energía palestina y para razones humanitarias.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAlbertoRodNews%2Fstatus%2F1728109223270039757%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1728109223270039757%7Ctwgr%5E96bb63724b0a75bd2a1a71263396f39a3a65bc57%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fdanielle-y-emilia-aloni-las-rehenes-israelies-argentinas-liberadas-hamas-n564242&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA | Las primeras imágenes de los rehenes israelíes liberados por el grupo terrorista Hamás (Video) https://t.co/51zKrOCiJA pic.twitter.com/0xq3c35DN5 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 24, 2023

Es más, los cabecillas de Hamás, Hezbolláh y la Hermandad Musulmana viven como exiliados políticos en el lujo de Doha, aunque Qatar también tiene buena relación con el Occidente porque contiene la base militar yankee más importante de USA. Ahora bien, el gobierno de Qatar tuvo un papel clave en la mediación entre estadounidenses y los talibanes, hecho que culminó con el retiro de tropas de Afganistán en el 2021, además de que materializó hace un mes el canje de presos entre Estados Unidos e Irán, que fue un poco polémico.

image.png

Porque para los republicanos de USA, Joe Biden cayó en la trampa y financió "sin querer" a Hamás con ese reciente canje de reos con Irán a cambio de descongelarle más de US$ 6.000 millones del régimen iraní, tal como contó Urgente 24.

Cabe destacar que la masacre de Hamás en Israel del pasado 7 de octubre no sólo se escindiría de la cuestión territorial que reclama Palestina -desde la creación del novato Estado Judío en el 48-, sino que quiebra la posible normalización de las relaciones bilaterales entre Arabia Saudita e Israel -que off the record ya estaban en diálogo-.

También el gobierno de Recep Tayyip Erdogan está negociando con Hamás la liberación de extranjeros, civiles y niños, según lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores turco. Estados Unidos suministró parte de su personal de Inteligencia y una tropa de elite para alguna operación de rescate, según Reuters.

Más contenido en Urgente24:

Las playas más tranquilas para vacacionar en Buenos Aires

Napoleón: Parece el Joker, pero es un desastre de 3 horas

Nueva restricción en Mercado Pago preocupa a los usuarios

Honda revivió un éxito de los 90' para conquistar el mercado

La playa paradisíaca de Argentina que muy pocos conocen