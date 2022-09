Al interior de la Izquierda francesa subyace un conflicto, nuevamente. Quienes apoyan a Rousseau, señalan que se trata de un instinto genuino de lucha contra el Patriarcado, mientras que otros ponen en tela de juicio la veracidad de tales acusaciones de violencia sistemática psicológica, apuntando a cierta intencionalidad de Sandrine Rosseau de "destronar" a Julien Bayou y disputarlo en las internas del Verde.

No es la primera vez que un militante de la Izquierda es señalado por violencia de género en Francia: El militante francés Taha Bouhafs, de 25 años, miembro del partido de izquierda radical Francia Insumisa, retiró su candidatura a diputado cuando se hizo pública una investigación judicial por supuestas agresiones sexuales a mujeres. Cabe recordar que dicho partido es liderado por Jean-Luc Mélenchon, quien había obtenido el tercer puesto en las presidenciales de abril del 2022 con un 21, 6 %.

De igual forma, otro escándalo de violencia de género que sacudió al socialismo radical francés, fue el del parlamentario Adrien Quatennens, del partido de extrema izquierda France Unbowed. El mes pasado, dicho funcionario público tuvo que renunciar a su cargo de gerente de operaciones en France Unbowed tras admitir que había abofeteado a su esposa Céline Quatennens, actualmente en proceso de divorcio.

Por su parte, el anhelo idílico de un modelo similar al latinoamericano: unión de distintos Frentes izquierdistas y ecologistas bajo una misma lucha anticapitalista, una presidencia socialista como la chilena con Boric, aún está en suspenso en Francia desde François Mitterrand. En relación a ello, en una entrevista del 2021 para Página 12, Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, sostuvo:

"En realidad, mis modelos los tomé de América Latina, me he inspirado en lo que pasó allí. Por ejemplo, el Frente de Izquierda es una fórmula política que liga a partidos muy diferentes. Ahora tenemos hasta ecologistas oriundos de la franja más radical. En el mismo Frente tenemos partidarios del no crecimiento, partidarios del crecimiento y comunistas. Todos llegaron a encontrar cuál era su intersección común. En este caso, el modelo que puedo evocar es el Frente Amplio de Uruguay. (…) La revolución ciudadana es un proyecto federador porque incluye la idea del poder ciudadano. Esa palabra permitió hacer converger tradiciones revolucionarias muy distintas. Pues bien, esa idea la tomé de Ecuador. La manera de enfrentar el sistema de los medios de comunicación la tomé de Néstor y Cristina Kirchner. Aquí, en Francia, me atribuyeron ese estilo a mi malhumor, a mis dificultades, pero en realidad no es así: ellos me manipulan y yo los manipulo. Ahora los tengo a puro pan seco, igual que hicieron el ex presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Kirchner. En suma, me inspiro mucho en la tradición revolucionaria de América latina. Nuestra consigna es: ¡que se vayan todos! Esa consigna la saqué de la crisis argentina de 2001”

