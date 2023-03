https://twitter.com/herqles_es/status/1637925920550924288 | Así está Francia ahora mismo, tal y como advertimos si no salía a delante la moción de censura viviríamos una de las noches de más tensión en las calles. pic.twitter.com/OYslkZgTiw — Qs (@herqles_es) March 20, 2023

Tras la proclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, que la moción de censura fracasó, los diputados de Izquierda empezaron a vociferar a los gritos: “Démission, démission (renuncia, dimisión)”. "Reunión en la calle" o "RIP" decían los carteles preparados por los diputados de la Unión Ecológica y Social del Pueblo Nuevo (Nupes) en el plenario legislativo tras el fallido de la moción. “Ponte tus mejores zapatos. O bailamos o caminamos esta noche”, convocó a protestas la ecologista Sandrine Rousseau (París).

Así, unas concentraciones espontaneas en París luego del fracaso de las mociones de censura tomaron las calles y más de 234 personas fueron detenidas en las nuevas protestas nocturnas, según información oficial de Le Monde. La Rue des Petits-Champs esta atestada de basura prendida en llamas —recordemos que hay paro de camiones de recolección de basura en este contexto—.

París, levántate, levántate. Renuncia de Macron París, levántate, levántate. Renuncia de Macron

https://twitter.com/edgar40ar/status/1637886324278435854 Francia "¡París, debout, soulève toi!"

(París, levántate) Los parisinos cantan en la plaza Vauban tras el rechazo de la moción de censura. pic.twitter.com/JyWx9raSvs — Edgar (@edgar40ar) March 20, 2023

En la ciudad del noroeste francés, Renne, el lunes por la noche (20/03/23) se movilizaron entre 300 y 500 personas, se congregaron frente al ayuntamiento local, en la Place Sainte-Anne y encendieron fuego por doquier en medio de barricadas. En la zona de Lyon de la región de Ródano-Alpes, grupos se enfrentaron con la policía local, quemaron basura atascada y vandalizaron mobiliario urbano.

Ta como informó Urgente 24, las refinerías están paradas en Francia desde hace varias semanas como protesta contra la reforma de pensiones, lo que se traduce en escasez de gasolina en las estaciones de servicio del país. El Ejecutivo anunció este martes que obliga el retorno al trabajo a los obreros de los grandes depósitos de carburantes del puesto FOS-sur-Mer en departamento de Marsella, ya que decenas de gasolineras se quedaron sin reservas de combustible. Asimismo, frente al “agravamiento de tensiones de aprovisionamiento”, el Ministerio de Transición Energética obliga a trabajar a 3 empleados por turnos en depósitos durante un periodo de 48 horas.

https://twitter.com/izquierdadiario/status/1638172382056652800 La represión en Francia aumentó durante los últimos días tras el anuncio del decreto para aprobar la reforma jubilatoria el jueves pasado y se intensificará aún más tras la fallida moción de censura de este lunes que dejó a Macron muy debilitado y con las calles en llamas. pic.twitter.com/Ko4MuX3DO7 — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) March 21, 2023

Un repertorio de insurrecciones civiles y sindicales que frenaron servicios y cortaron las principales avenidas del territorio francés desde hace semanas, exigiendo al gobierno de Emmanuel Macron su vuelta atrás en la decisión de reformar el sistema de pensiones, no fueron suficiente muestra de soberanía popular: la Administración Macron-Borne aprobó finalmente por decreto, haciendo uso de la 49.3 para eludir el voto parlamentario, la polémica reforma jubilatoria que cambió la edad mínima de 62 a 64 años (16/03/23). Pero, una moción de censura tripartidista de la Oposición presentada el pasado viernes 17 de marzo, podría derrocar al gobierno.

El partido Rassemblement National (RN), de Marine Le Pen apoya junto a la coalición Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES) la moción de censura presentada por los LIOT (Libertad, Independientes, Ultramar y Territorios) integrada por socialdemócratas e Izquierda.

Se necesitan 287 parlamentarios de la Asamblea Nacional (573 escaños totales) para la aprobación de la moción de censura que dictamina si la gestión gubernamental tiene o no tiene legitimidad política, lo que podría o no traducirse en una inminente dimisión de la primer ministra Élisabeth Borne y el presidente Emmanuel Macron ante el desprestigio popular.

https://twitter.com/_IPNoticias/status/1637846383003676677 Francia: continúan las protestas en contra de la reforma previsional que aprobó Emmanuel Macron por decreto.



El Parlamento francés debate la moción de censura contra el Gobierno del presidente. pic.twitter.com/mheCiii53G — IP noticias (@_IPNoticias) March 20, 2023

"Será el momento de la verdad. ¿Vale la reforma de las pensiones la caída del gobierno y el desorden político? La respuesta es claramente no", declaró el ministro de Economía, Bruno Le Maire, al diario Le Parisien. Mientras que, Adrien Quatennens de Francia Insumisa en plena votación parlamentaria de dos mociones de censura, llamó a la población a que "salga a las calles" y convocó un referéndum para que los ciudadanos franceses decidan.

“Una ira, no un ataque de ira, y menos una ola de desaprobación: una ira profunda, algo del orden de la revuelta (…) El rechazo absoluto a la regresión social, el rechazo a que le roben dos de sus mejores años de retiro, la sensación de no ser escuchado nunca, la sensación de ser tomado por tontos, la sentimiento de no ser respetado, la idea de que ya es suficiente”, lanzó Pierre Dharréville (Izquierda Democrática y Republicana) y subrayó que la reforma “debe retirarse de una forma u otra”.

El gobierno de Emmanuel Macron sostiene que está reforma jubilatoria tomó forma dado el déficit fiscal que flaquea las reservas y el envejecimiento de la población con mayor esperanza de vida.

image.png El presidente del grupo parlamentario Horizontes, Laurent Marcangeli, durante su intervención antes de la votación de dos mociones de censura en la Asamblea Nacional, en París, el 20 de marzo de 2023.

“Nunca diré que debemos dejar de manifestarnos, mientras se siga proponiendo la reforma de los 64 años debemos continuar", exclamó el líder izquierdista del partido La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, en la emisora RTL. “La lucha seguirá sea cual sea el resultado", cerró.

Por su parte, el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, acusó este domingo a Macron de no tomar en serio a los gremios "cuando le alertamos de que el descontento era profundo, de que el rechazo a la reforma de las pensiones era muy mayoritario". Y convocó a la novena marcha de paro de los gremios. Aún hay huelgas a la salida de las refinerías, TotalEnergies paralizó su producción hasta nuevo aviso, y los camiones de recolección de basura están de paro en París por lo que hay 10 mil toneladas de residuos en las veredas.

"Debido a los graves riesgos de alteración del orden y de la seguridad pública (...) quedan prohibidas todas las concentraciones en la vía pública en la plaza de la Concordia y sus alrededores, así como en la zona de los Campos Elíseos", comunicaron las autoridades. "Las personas que intenten reunirse allí serán desalojadas sistemáticamente por la policía", agregó.

REFORMA JUBILATORIA. En medio de masivas protestas y huelgas con la adhesión de los principales sindicatos que manejan al país, el gobierno de Emmanuel Macron no dio marcha atrás con la reforma previsional (proyecto de ley presentado que aumenta la edad jubilatoria de 62 a 64 años tal como informó Urgente 24), y arremetió con su aprobación por decreto (16/03/23) basándose en el artículo 49.3 al no contar con mayoría en la Asamblea Nacional.

“No podemos apostar el futuro de nuestras pensiones. Esta reforma es necesaria. Estoy apegada a nuestro modelo social y creo en la democracia parlamentaria. Es su reforma, el texto es fruto de un compromiso entre las dos asambleas en el Parlamento, por eso estoy dispuesta a asumir mi responsabilidad con fundamento en el artículo 49, párrafo 3 de la Constitución (…) Comprometo la responsabilidad de mi Gobierno sobre el conjunto del proyecto de ley", comunicó la primer ministra Elisabeth Borne en medio de abucheos dentro de la Legislatura.

“Mi interés político y mi voluntad política era ir a la votación. Entre todos ustedes, no soy yo quien arriesga su lugar o su escaño. Pero considero que, tal como están las cosas, los riesgos financieros y económicos son demasiado grandes", habría dicho el mandatario de Francia ante el Consejo de Ministros de carácter extraordinario, según una fuente de Le Figaro.

Luego de la comunicación oficial de la Administración de Macron ante el Parlamento, el diputado Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) lanzó que era "un fracaso espectacular", que estaban "presenciando el derrumbe de la minoría presidencial" y que el texto "no habría sido votado en la Asamblea Nacional, ni tiene legitimidad en la calle ”.

En concordancia con ello, el parlamentario Lot Aurélien Pradié (Les Républicains) aseguró en diálogo con el canal BFM-TV, que podría votar una moción de censura contra el gobierno de Macron tras el uso de la 49.3: “Lo que nos espera es recoger los pedazos. Nuestro país está en un estado sumamente pesado, es la ruptura democrática que nos espera, y Emmanuel Macron no puede permanecer ausente y espectador de esta situación que ha provocado”.

image.png Incendios y bloqueos al acceso a las terminales petroleras de la refinería TotalEnergies en Donges (Loire-Atlantique) durante una acción convocada por los sindicatos para protestar contra la reforma de las pensiones, el 16 de marzo de 2023.

image.png Tras la aprobación de la ley sin votación, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) prometió nuevas movilizaciones.

En varios puntos de la nación franca, las Fuerzas Armadas han detenido a manisfestantes de varios sindicatos y partidos políticos para calmar las aguas. En Marsella, cinco miembros de la CGT-Energie están arrestados en las inmediaciones de la prefectura de Bouches-du-Rhône. “Ayer, electricistas y gasistas encabezaban la manifestación. Hoy los detenemos. El mensaje es claro: es un golpe de presión contra los que están en lucha ”, sostuvo una vocera del sindicato departamental CGT-13 a Le Monde. Así, el secretario general de la CGT de Bouches-du-Rhône, Jérémy Bacchi, prometió ante los ciudadanos presentes una “unión 49.3" para responder al "golpe de fuerza del gobierno".

https://twitter.com/Mediavenir/status/1636419194429251584 FLASH - Des mannequins à l'effigie d'Emmanuel #Macron, d'Élisabeth Borne, d'Olivier Véran et d'Olivier Dussopt ont été brûlés par des manifestants à #Dijon après l’utilisation du 49.3 par le gouvernement. (Le Bien Public) #greve16mars #revolution pic.twitter.com/SFNGJu2idb — Mediavenir (@Mediavenir) March 16, 2023

En esa misma línea, Bertrand Pancher, el jefe de los diputados del grupo Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios (LIOT), dio un ultimátum a la Administración de Macron para que dimita y retroceda con el decreto aprobado: “Sin una respuesta rápida, nuestro grupo presentará una moción de censura interpartidaria en las próximas horas”.

"Podemos hacernos preguntas sobre el funcionamiento de la democracia en estas circunstancias, es decir cuando el texto no puede reunir una mayoría porque es rechazado", declaró la legisladora de ultraderecha Marine Le Pen (Rassemblement National). “ Así que nunca debería ver la luz del día . Vamos a presentar una moción de censura y esperamos que los que se estaban preparando para votar por la reforma, voten por la moción de censura ”, cerró ante el Parlamento.

Elisabeth Borne utilizó el 49,3 por undécima vez bajo la Quinta República, para aprobar el texto de la reforma de las pensiones.

image.png

