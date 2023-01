Arde París contra la reforma previsional de Macron

https://twitter.com/descifraguerra/status/1620433313499607043 HUELGA GENERAL



Cientos de miles de manifestantes se han manifestado hoy contra la reforma de las pensiones del gobierno francés. Se reportan más manifestantes que en la última movilización del 19 de enero de un millón de manifestantes.pic.twitter.com/DICCRUN5q9 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) January 31, 2023

El análisis

Descifrando la Guerra realizó un compacto muy completo de la situación:

"Emmanuel Macron, a través de su primera ministra Éllisabeth Borne, quiere concretar una propuesta política que en Francia se debate cada cierto tiempo.

Ya con François Hollande 2013 se vivieron episodios similares de protestas generalizadas en contra de algunas medidas que se tomaron, que hoy vuelven a la prensa como el aumento de la edad de la 'retraite' (jubilación). Las reformas tocan varios temas, pero el cambio de edad es la base.

Macron considera "indispensable" esta reforma haciendo referencia a la situación de otros estados europeos, donde la edad jubilatoria ronda la media de los 65 años. También se pretende aumentar el requisito de años cotizados de 40 a 43 para recibir una pensión completa –tomando como base la media de los mejores 10 años cotizados–. Del mismo modo, pretende eliminar los regímenes especiales de jubilación que disfrutan empleados de varias empresas públicas como la SNCF, EDF, RATP; militares o trabajadores de la Ópera de París.

Entonces, ante gran paquete de reformas y como medida 'pacificadora', el Ejecutivo propone al sujeto crítico, la edad de jubilación, una reforma progresiva donde se aumente la edad a 3 meses por año, llegando así a 2030 con una edad de jubilación de 64 años. Esta acción supone una adaptación más progresiva que evita un posible rechazo mayor que si se hiciera de golpe.

Sin embargo, hoy en día y según una encuesta desvelada por el diario Les Echos y hecha por la empresa de sondeos y estudios de marketing OpinionWay, el 61% de los franceses se muestra favorable a las movilizaciones contra la reforma, aún teniendo en cuenta que la misma encuesta menciona que el 56% reconoce que se debe hacer una reforma a la situación actual la cual pasaría por aumentar la cotización de las empresas –68% de apoyo–.

https://twitter.com/descifraguerra/status/1620464256864108545 Se están produciendo algunas tensiones entre manifestantes y policía en París.pic.twitter.com/vTo16nwuMm — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) January 31, 2023

Asimismo, la polémica se ha agudizado tras la elaboración de un estudio por parte del gobierno en el que se señala que las mujeres deberán trabajar entre 2 y 5 meses más que los hombres para percibir la pensión máxima.

(...) De igual modo, es polémico entre los trabajadores públicos de 'la République' cuando el jueves 26/01 recibieron en sus correos un enlace con un mensaje que los sindicatos han calificado de "propaganda política": un video del ministro de la Función Pública, Stanislals Guerini, explicando y defendiendo la reforma de las pensiones y pidiendo un "esfuerzo" a los funcionarios para apoyarla.

El documento fue enviado a trabajadores y extrabajadores públicos a sus correos oficiales o personales, cosa que ha enojado a muchos afectados al ver como ha sido usado con fines políticos información personal como los correos que usan para realizar su declaración de impuestos.

Sin embargo, el ministerio ha reconocido a los medios que el correo ha sido obtenido de la base de datos de salarios y la pensión de sus trabajadores, pero defiende que esta práctica ya se ha hecho antes y que no ha sido revelado ningún dato de carácter personal.

A todo esto, la CNIL (Comisión Nacional de Informática y de las Libertades) ha abierto una investigación para comprobar la regularidad de este proceso.

Ante la intención del gobierno de tirar adelante su paquete de reformas, los sindicatos franceses se oponen vehementemente a que esto siga adelante. Con el tira y afloja al que se ha habituado entre estos casos, la población francesa muestra músculo otra vez hoy 31 de enero en una nueva jornada de huelga general organizada por los ocho principales sindicatos del país: CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires y FSU. Colegios, institutos, lycées y universidades estarán con actividad mínima si no nula.

(...) Una de las reacciones que más recorrido está teniendo es la amenaza –cumplida– por parte del sindicato mayoritario CGT de cortar suministros de electricidad a miembros del partido de Macron Renaissance."

https://twitter.com/lanavecomunica3/status/1620477368736571392 #FRANCIA: 500.000 manifestantes en #París dice CGT, 100.000 más que el 19E

Después de reunir 2 millones el 19E, la intersindical está decidida a hacer retroceder a #Macron. Sube en las grandes y pequeñas.

La despiadada policía macroniana se reagrupa para reprimir@motoreco_ok https://t.co/xXrdue2dY7 pic.twitter.com/XSSkleRBNZ — lanavecomunica3 (@lanavecomunica3) January 31, 2023

CGT

La CGT francesa reiteró este martes 30/01 su deseo de continuar con su movilización en las refinerías los días 6, 7 y 8 de febrero, contra el proyecto de reforma previsional, que podría pasar por “un paro” de ciertos sitios, dijo a Agence France-Presse Eric Sellini, coordinador de TotalEnergies.

“El momento crucial será la semana que viene”, aseguró el sindicalista cuestionado en el desfile parisino. Varias federaciones de la CGT, de energía y química (refinerías), ya han afirmado su deseo de continuar el movimiento, aunque signifique endurecerlo. Ya se esperan nuevas huelgas de lunes a miércoles en las refinerías, en plenas vacaciones escolares que habrán comenzado el 04/02 para la zona A (que incluye Lyon y Burdeos). “Aquí es donde veremos si el cambio se hace o no, si los empleados están listos para seguirnos en la consigna de renovación” , explica Eric Sellini, cuyo sindicato lideró la dura huelga en las refinerías de TotalEnergies en el otoño.

Esta renovación se someterá a la votación de los empleados en una asamblea general la próxima semana. "No son días esporádicos" como el 19 o el 26 de enero, "los que van a permitir cambiar la situación", afirma en nombre de la CGT Energías, antes de añadir: "Estamos casi convencidos de que no hay impacto en la economía de manera significativa, no habrá ningún cambio en el curso de acción del gobierno'.

Por el momento, la huelga de TotalEnergies fue seguida el martes por el 55% de la plantilla del turno de mañana (frente al 65% del 19 de enero), según la dirección. La CGT tenía, tras los cambios de turno del mediodía, un 90% de huelguistas en la refinería de Normandía, un 85% en la de Donges cerca de Saint-Nazaire y un 50% de huelguistas en el depósito de Flandes.

A nivel nacional e interprofesional, debe realizarse una reunión intersindical el martes a partir de las 18 horas en la sede de FO para decidir el seguimiento del movimiento, y probablemente anunciar al menos una nueva jornada de movilización.

