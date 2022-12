El tráfico humano, el óbice de Giorgia Meloni

Crimen organizado ‘for import’

El caso policial más mediatizado fue la detención de cuatro inmigrantes (21/01/22) de la mafia nigeriana conocida como Black Axe, enquistada en Palermo, Italia, que tienen una red de trata de personas, esclavitud, secuestro y explotación con fines sexuales.

Una mujer privada de su libertad, quien había sido secuestrada en su estado natal, Nigeria, y traída allí para la prostitución junto a otras mujeres, logró escapar y acudir a las autoridades policiales locales. "La víctima había sido secuestrada en su país de origen por un grupo de hombres pertenecientes a la secta secreta denominada Black Axe, de los que logró liberarse gracias a la intercesión de un compatriota y tras comprometerse a ir a Italia como 'esclava' de ese grupo. Por eso fue sometida al rito vudú durante el cual prometió devolver los 15.000 euros necesarios para llegar ilegalmente al territorio nacional", explicó la Dirección Antimafia en un comunicado oficial.

En tanto, la mandataria Giorgia Meloni, elegida con el apoyo del 42% del pueblo, no pretende brindar asilo político a los inmigrantes y refugiados en una atmósfera inflacionaria del 11, 8 % (noviembre del 2022) y con 5, 5 millones de desempleados. Claro que la salud y la educación son públicas y gratuitas tanto para los locales como los extranjeros, pero no se puede ser hospitalario si no se tienen acaudaladas reservas para financiarlas, con un PBI mucho menor (473.234 millones de euros en el tercer trimestre del 2022) al de Alemania con sus 966.800 millones de euros: abran sus puertas celestiales, ustedes.

