Alberto no quiere bajar los planes sociales: Idea en Italia

Si en 6 meses extra, dicho beneficiario no logró obtener un empleo, puede pedir otra vez la reanudación de dicha Renta, pero con un nuevo tiempo para conseguir ser asalariado formal (hasta 12 meses); y después de ello, se le cancela definitivamente la prestación no contributiva. “El subsidio no puede ser vitalicio. Hay que marcar un plazo más allá del cual no podemos ir, un poco como con Naspi”, sostuvo el subsecretario de Trabajo, Claudio Durigon, haciendo referencia al seguro social de desempleo conocido como NASpi (ex ASpI y MiniASpI) que tras un límite máximo de 18 meses sin logro concreto de empleo, el Estado va cortando paulatinamente el monto mensual que percibe el desempleado.

Por tanto, la nueva disposición estatal signada por el contundente alejamiento de dicha nueva Administración italiana con respecto a la intervención político-estatal en materia social y económica, afectará a uno de cada tres pensionados bajo dicha Renta de la Ciudadanía, es decir, 660.000 personas que la cobran debido a estar desempleados y otros 173.000 asalariados pero cuyos trabajos no les permiten mantenerse por el costo de vida actual.

El control y la fiscalización del cumplimiento de las normas para la continuidad de la Renta de la Ciudadanía, ya no correrá a cuenta del Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sino de cada Administración municipal.

