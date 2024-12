Desvergüenza en Colombia: Clan del Golfo en 'Invías', las coimas y el narcopoder

“El pasado 15 de noviembre, luego del incumplimiento de una exigencia de dinero, el Clan del Golfo, presuntamente bajo las órdenes de alias David, incendió tres maquinarias pesadas de la empresa contratista en el municipio de Arjona, con el fin de presionar a la empresa para que realizara el pago exigido por esta estructura criminal”, indicó el coronel Alejandro Reyes, comandante de la Policía de Bolívar.

En medio de esta detención por la red de sobornos, la revista Semana reveló unosaudios de la exasesora del ministro Ricardo Bonilla, de Hacienda y Crédito Público, que involucra al directivo del Invíasy habla de “sobres cerrados”, salpicando incluso a varios congresistas.

Coimas dentro del Congreso con plata de Invías

El diario colombiano Semana filtró esta semana, después del escándalo de la “cuota narco”, que con el dinero de Invías también se está comprando la “conciencia” de varios Congresistas de Colombia.

Es que hace tan sólo días, la prensa colombiana destapó que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaría detrás de lo ocurrido con los congresistas de la Comisión de Crédito Público, a quienes los habrían coimeado con contratos por 92.000 millones de pesos.

Bolilla, según los audios filtrados por el diario Semana, habría s ido quien dio la orden de cumplirles a los parlamentarios. En los audios, su exasesora María Alejandra Benavides dice que avancen con el pago a los congresistas.

Según contó la propia exasesora a la Fiscalía, el ministro Bonilla le decía a Benavides: “(Decía) que se le acababa el tiempo y que algo había que hacer. Yo le digo: ‘ministro, ¿qué hacemos ministro? Allá no se está moviendo nada’, y ¿por qué lo sabía yo? Yo era la que recibía la presión del Congreso y me decían: ‘no están saliendo, no los han contactado, no los han llamado, no los han buscado, no se ha hecho nada, eso no va a ser en este año’. María Alejandra, hazlo, y yo le decía al ministro que yo lo hacía, yo le decía al ministro permanentemente: ‘ministro, esto me dice el Congreso de la República’”.

En propias palabras, el ministro Bonilla buscaba desesperadamente que la Comisión de Crédito Público votara y aprobara los empréstitos de la nación.

Dicho de otro modo, el ministro de Hacienda estaba haciendo todo lo posible para favorecer a los congresistas Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, entre otros, para la entrega de contratos de obra pública en El Salado, municipio de Carmen de Bolívar; Cotorra, departamento de Córdoba, y Río Bojabá, en el municipio de Arauca, a cambio de los votos.

Las grabaciones en poder de SEMANA mancharon a Juan Diego Echavarría, Jairo Castellanos, Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés, Juan Pablo Gallo, José Gnecco, Liliana Bittar, Karina Espinosa y Rafael Oyola. Esos nombres son leídos por un fiscal en medio de la diligencia con la exasesora de Bonilla.

Pero esta malversación de fondos desde el Estado, salpica una vez más a Invías. Es que, desde el gobierno, habrían usado esa entidad como caja menor, para pagar los caprichos de los congresistas.

De hecho, un audio señaló al enlace para sacar adelante los contratos corruptos: se trata de Juan José Oyuela, director de ejecución y operación del Instituto.

Fiscal (F.): ¿Usted sabe por medio de qué entidad salieron los recursos para estos proyectos?

María Alejandra Benavides (M.A.B.): Yo sé que estos son proyectos en Invías.

F.: ¿Usted sabe o ella le dijo cuántos créditos se aprobaron a partir de la adjudicación de estos grupos indicativos?

M.A.B.: Esos cupos indicativos se daban a cambio de créditos (inaudible), esos cupos eran en pro de garantizar la gobernabilidad. Por eso, al principio de esta diligencia, yo le expliqué que Andrea (Ramírez, asistente del ministro en licencia) me dijo: ‘existen seguimientos de proyectos, estos seguimientos se materializan en cupos indicativos que son la articulación entre el ministro, una entidad y el Congreso de la República’.

En este contexto de malversación de fondos públicos y con el narcotráfico metido en Invías, también cabe destacar que el presidente Gustavo Petro está siendo investigado por supuesta financiación 'irregular' en su campaña del 2022. Asimismo, su hijo está preso por lavado desde hace un año, aunque el líder denunció un plan de intento de Golpe para derrocarlo.

El jefe de Estado colombiano Gustavo Petro denunció que en Colombia están llevando a cabo un intento de Golpe de Estado por una investigación abierta en su contra.

Es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia decidió abrir una investigación y formular cargos contra Gustavo Petro, el gerente de campaña, la tesorera, los auditores y al movimiento político Colombia Humana por presuntas irregularidades en la campaña del 2022.

El presidente del Consejo Nacional Electoral colombiano, César Lorduy, anunció la resolución abierta que considera que Gustavo Petro, como candidato en el 2022; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán al menos responder "por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales".

El CNE sospecha de Petro y su séquito de campaña, porque habrían superado los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas o ilegales de financiación de su campaña.

Pero si bien el mismísimo Gustavo Petro alega que esto sería una artimaña para llevar a cabo un intento de Golpe en su contra, lo cierto es que en julio del 2023 su hijo fue apresado por lavado de activos y acusado de haber recibido plata "narco" para esa misma campaña, la del 2022.

Petro y su hijo, con nexos con el mundo narco.

En las últimas horas se supo que el caso de Petro sería llevado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el juez constitucional del presidente en donde históricamente los procesos contra los presidentes no avanzan. Mientras que el de Roa sería investigado por la Fiscalía General.

Según el CNE, los aportes de la campaña 2022 de Gustavo Petro sobrepasaron en 5.355 millones de pesos (1,27 millones de dólares) los límites de financiación establecidos por la ley. Asimismo, hubieron pagos y aportes de dos sindicatos que no fueron registrados en la contabilidad de la campaña, así como los vuelos privados de una empresa de aviación.

Alrededor de 3.700 millones de pesos (884.240 dólares) se gastaron violando los límites de financiación en la primera vuelta de la campaña, omitiendo pagos y hay aportes no registrados de los sindicatos de los trabajadores petroleros y de los profesores.

"Otros 1.646 millones de pesos (unos 382.466 dólares) de exceso de gastos, incluyendo omisiones de pagos, se produjeron durante la segunda vuelta", añadió el CNE.

Nuera e hijo presos por la campaña del 2022

La Fiscalía de Colombia formalizó en julio del 2023 la detención de Nicolás Petro Burgos, y su exesposa Daysuri Vásquez Castro, por recaudar fondos de narcotraficantes condenados durante la campaña presidencial de Petro de hace dos años.

Pero 'Petro junior' no es sólo una oveja negra en la familia Petro, ya que el hermano del mandatario también está siendo investigado en otra causa judicial relacionada con el mundo narco.

Todo inició cuando la exnuera del presidente Day Vásquez, en una entrevista exclusiva para el diario Semana reveló que su exmarido, el hijo de Petro, recibió más de 600 millones de pesos de narcotraficantes para financiar la campaña 2022 para presidente, lo que concuerda con los audios filtrados del ex embajador colombiano en Venezuela Armando Benedetti con una funcionaria oficialista, que dejó entrever que Petro recibió dinero narco para la campaña, tal como informó Urgente 24.

La exnuera de Petro soltó que Nicolás se quedó con ese abultado dineral a escondidas de su padre y que unos 600 millones los recibió directamente del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro.

Hay cosas que creo que se deben saber, cosas que ha hecho Nicolás. Todo lo que ha hecho él desde 2022, bueno finalizando 2021 e iniciando 2022, que fue la época electoral o preelectoral Hay cosas que creo que se deben saber, cosas que ha hecho Nicolás. Todo lo que ha hecho él desde 2022, bueno finalizando 2021 e iniciando 2022, que fue la época electoral o preelectoral

Vázquez también habló de otro financista narco, Alfonso Del Cristo Hilsaca, más conocido como El Turco Hilsaca, relacionado con delitos de narcotráfico, lavado de dinero, nexos con grupos criminales y otros que le habría entregado a Petro Burgos 400 millones de pesos para la misma contienda electoral.

En relación al arresto de julio del 2023, Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, quien está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente haber ofrecido la venta de cupos a narcos y delincuentes dentro de la “Paz Total”, apoyó a su sobrino.

“Independientemente de en qué términos se lleve a cabo el proceso, seguirá siendo mi sobrino, eso es inexorable, eso no se puede cambiar ni se quiere cambiar y le daremos todo nuestro apoyo pase lo que pase y suceda lo que suceda”, declaró el hermano de Petro en diálogo con Semana.

