"Cuadro clínico complejo": Papa Francisco no logra salir del hospital

Aún con la voz cansada y debilitada, el líder de la iglesia católica llamó a una parroquia de Gaza para tantear su integridad en medio de la guerra.

El Vaticano ha anunciado que permanecerá hospitalizado el tiempo que fuera necesario:

"Los resultados de las pruebas médicas realizadas durante los últimos días y hoy han mostrado una infección polimicrobiana de las vías respiratorias, lo que ha obligado a un nuevo cambio en la terapia. Todas las pruebas realizadas hasta el momento son indicativas de un cuadro clínico complejo que requerirá un ingreso hospitalario adecuado”.

¿Qué le pasa al Papa Francisco?

La internación inesperada del máximo Pontífice generó preocupación en todo el mundo. El riesgo de que la bronquitis aguda escale a una neumonía es grave para cualquier persona de 88 años.

En el día anterior a su hospitalización el papa no podía hablar ni leer en voz alta durante las ceremonias religiosas. El primer indicio de su deterioro de salud ocurrió en vísperas de las celebraciones navideñas y de la apertura del Jubileo durante su viaje del 15 de diciembre.

Unos días después, durante una audiencia, se interrumpió: “Disculpe pero estoy muy resfriado” . Luego, el domingo 22 de diciembre decidió realizar el Ángelus desde la Casa Santa Marta. De nuevo las celebraciones jubilares con la misa del 24 de diciembre se trasladaron de la Plaza de San Pedro (donde estaba prevista inicialmente) a la Basílica. Luego, las celebraciones navideñas, hasta el 9 de enero, cuando el Pontífice decide encargar a un colaborador la lectura del discurso ante el cuerpo diplomático, una de las audiencias más importantes al inicio de cada año.

Desde hace un par de semanas el Papa no termina sus discursos , los deja a sus colaboradores para que los lean, porque parece sin aliento. Intentó curarse en el Vaticano, pero no fue suficiente porque a los medicamentos a base de cortisona no se añadió el descanso necesario, según Rai News.

image.png Por falta de aliento, el Papa Francisco delegó la lectura de varios discursos.

Desde joven, Bergoglio ha sufrido problemas de salud respiratorios, por lo que es propenso a contraer enfermedades de ese tipo. Cuando tenía 21 años le extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho debido, justamente, a una neumonía grave.

En los actos públicos a menudo se lo ve con una silla de ruedas debido a dolores en su rodilla derecha. Además en 2021 lo intervinieron para extirpar parte del colon debido a la diverticulitis que padece, una enfermedad que puede causar la inflamación o infección del colon. En 2023, el papa fue sometido a una operación abdominal por una hernia incisional lacerada. Poco antes había estado hospitalizado por una infección respiratoria.

