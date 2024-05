Crisis diplomática: Sánchez exige a Milei un "pedido de disculpas" sino habrá consecuencias

Live Blog Post

El líder de la Oposición española, Alberto Núñez Feijóo, amenaza al presidente Pedro Sánchez, salpicado por el caso de corrupción 'Koldo-mascarillas' a llevar a su mujer a rendir cuentas a Tribunales.

image.png Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez, involucrados en el caso Koldo

En España, la punta del ovillo del Caso Koldo, la trama de corrupción que salpicó al actual gobierno y a su séquito de funcionarios relacionada con las licitaciones irregulares de mascarillas de Covid (y en sobornos a “empresas amigas”) partió de la investigación judicial a Koldo García, un estrecho colaborador del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que es muy cercano al presidente Pedro Sánchez: y ahora también la mujer del mandatario está en la mira.

La Fiscalía española afirma que hubo una “asociación criminal”, encabezada por la cara visible de Koldo García, quien concertó contratos públicos con particulares, llegando a cobrar dinero por “mediar y conseguir” adjudicaciones.

Koldo García se codeaba no sólo con el presidente Sánchez sino con otros funcionarios del gobierno. Incluso había sido chófer del exministro de Transporte Ábalos, y este último lo había colocado 'a dedo' en puestos claves de consejero en los Puertos del Estado y Renfe, la red de ferrocarriles del país europeo, entre 2018 y 2021.

Al respecto de este escándalo de corrupción que ensució al PSOE y el gobierno de Sánchez, en la sesión legislativa de este miércoles (10/04), el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente de estar "lleno de corrupción".

image.png Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez en 2016

“Los españoles necesitamos algo más y tendremos algo más. Si cree que ha resuelto las dudas de lo que ha pasado en el Gobierno y en su partido, si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, se equivoca. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato, parlamentaria, seguro, y judicial también, si es necesario. Los españoles lo sabrán todo”, añadió el líder del PP, amenazando así a Sánchez con que su mujer Begoña Gómez podría ser llamada por la comisión de investigación del Senado para rendir cuentas por su relación con Air Europa.

Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, en la mira del PP

El principal partido de Oposición de España, el PP de Feijóo, llamará a comparecer en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al ex titular de Sanidad Salvador Illa y al expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, pero por el momento no convocará formalmente a Sánchez, ni a su mujer Begoña Gómez.

También han llamado a declarar a Víctor Francos, expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y exjefe de gabinete de Salvador Illa (también en la lista) en su etapa en el ministerio de Sanidad, Fernando Grande Marlaska (ministro del Interior), Óscar Puente (Transportes), Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Francina Armengol (presidenta de la mesa del Congreso) y Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE).

La presencia de Rubiales en el listado, registrado este lunes por el PP en el Senado, tiene que ver con sus supuestos lazos con las principales figuras del ‘caso Koldo’.

image.png Luis Rubiales: Del beso no consentido con Jenni Hermoso, a comparecer por el caso Koldo

Como si esto fuera poco, aparece involucrado en el caso Koldo el empresario Víctor de Aldama que pagó 1.3 millones por la compra del Zamora CF: sale a la luz que habría estado con Ábalos y su asesor Koldo en el aeropuerto de Barajas para recibir a la jugadora Delcy Rodríguez.

El actual presidente del Zamora CF tiene negocios en Sudáfrica y Sudamérica, así como en Madrid en el sector textil. Es considerado uno de los líderes del entramado de las mascarillas, ya que por aquellas fechas tenía prevalencia en el Ministerio de Transportes, por lo que se cree que influyó para que los contratos acabaran siendo adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión.

Entre los 56 comparecientes que convocó el PP por el caso Koldo aparece Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, que junto con Aldama se reunió con la esposa de Sánchez para cerrar negocios. Llamativamente Air Europa, compañía aérea del grupo Globalia, fue 'rescatada' por el gobierno de Sánchez.

Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, se habría reunido con Víctor de Aldama y con Javier Hidalgo, quienes le habrían presentado dos proyectos de negocios: una aplicación para vender medicamentos a domicilio -que la Agencia Española del Medicamento nunca autorizó- y un proyecto inmobiliario para revitalizar zonas despobladas de España.

Ante esta conexión que vincula a la esposa de Sánchez, al propio presidente y a funcionarios del gobierno, la portavoz del PP en el Senado Alicia García dijo que “el Gobierno debe dar explicaciones de una trama corrupta que nace en el corazón del Partido Socialista, que se extiende por varios ministerios y por comunidades autónomas que estaban entonces gobernadas por el PSOE”.

image.png Javier Hidalgo con Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Caso Koldo, apodado por la prensa como "la Banda del Peugeot"

Koldo García, un estrecho colaborador del exministro de Transportes José Luis Ábalos, tenía una relación cercana con el presidente Sánchez, a tal punto que en campaña ambos recorrieron el norte del país en un Peugeot 407. Es más, Sánchez lo citó en su libro 'Manual de resistencia' al mencionarlo como "miembro de la candidatura" y que "se quedó a dormir en la oficina para custodiar los avales".

Las actuales investigaciones por el caso Koldo-mascarillas, revelaron que durante la gestión del ministro de Transporte Abálos se suscribieron irregularmente varios contratos de emergencia para la compra de mascarillas en plena Pandemia, así como en los gobiernos balear y canario, y en el Ministerio del Interior.

Según la investigación preliminar de la oficina Anticorrupción, las 'concesiones' le habrían quitado al Estado español unos 54 millones de euros, de los cuales casi 17 millones se habría quedado la asociación criminal como una ganancia ilegal. Es por ello que el juez Ismael Moreno está investigando delitos que incluyen organización criminal, blanqueo de dinero, cohecho y tráfico de influencias.

image.png El presidente español Pedro Sánchez definió a Koldo como un "ejemplo de militancia"

"Es el caso Sánchez: nadie se cree que un asesor que hacía labores de chófer cerrara contratos millonarios en varios ministerios y comunidades autónomas sin la supervisión de su jefe. Y nadie se cree que Pedro Sánchez no conociera lo que hacía uno de sus colaboradores más cercanos", lanzó el portavoz del PP, Miguel Tellado. "Si Sánchez no lo sabía, fue una negligencia", añadió. "Y si lo sabía y no hizo nada", encubrió un presunto delito, dijo.