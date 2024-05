VOX se dispara: Pedro Sánchez, Milei y elecciones europeas

De todas maneras sus números están muy por debajo del PP con Dolors Montserrat de candidata, que lidera el 33,5% de los votos, con 23 eurodiputados, y el PSOE con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ( 30,1%) 20 escaños, uno menos que los obtenidos hace cuatro años.

PP, PSOE Y VOX

En un intento de generar fractura y dividir al electorado de VOX y PP, el PSOE exigió al PP que rechazara las graves declaraciones de Milei. El domingo, el PP demostró su posición con un breve comunicado diciendo que el PSOE quiere utilizar las declaraciones de Milei para activar a su electorado más desmovilizado.

“No participaremos en una estrategia para distraer a la ciudadanía de los problemas internos del Gobierno y de la falta de explicaciones de Sánchez", aseguró el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado.

Sin embargo, el partido admitió luego que las palabras del presidente argentino, Javier Milei, suponen una "intromisión" en la política española y además un “espectáculo chocante”.

“El presidente electo de Argentina no puede, o no debe, en su primera visita a España venir sin saludar al rey, al Gobierno y al Parlamento, a entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española”. Aunque luego, dijo que “la mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado y convertirla en la razón de una posible ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Argentina es exagerar muchísimo ”.

Captura de pantalla (451).png Fuga de votos del PP al Vox.

Los populares sostuvieron además que no participan “de la hipérbole discursiva que pretenden incluir unos y otros” y que, en cualquier caso, su “labor es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina”.

Aunque el PP sigue liderando en intención de voto, baja y experimenta notables fugas de voto a Vox, según los diarios españoles, mientras el PSOE repunta tras los cinco días de “retiro” de Pedro Sánchez. Eso es lo que estaría buscando el mandatario español.

“En ese contexto los resultados nos hablan de una caída un punto para el Partido Popular que a pesar de ello mantiene el liderato con una intención de voto 34,5%. A la zaga le va el PSOE que sube nueve décimas hasta el 30,9. La diferencia entre ambos queda pues en los 3,6 puntos”, informó Cadena Ser.

“El bajón del PP trae aparejado un estirón de Vox; los de Abascal suben de golpe 2,1 puntos y alcanzan cifras de apoyo (13,4%) que no habían visto en todo este ciclo de barómetros”.

La misma encuesta indicó que “un 8,9% de los que votaron a Feijóo en verano ahora optarían por la oferta de la ultraderecha”. Los populares por primera vez no son el partido con los seguidores más fieles".

Esto lo entiende muy bien Abascal que se valió de las incongruencias o "tibiezas" del PP para destruirlo y diferenciarse. "Otra vez el PP se ha puesto del Gobierno. También dijo sobe el PP que considera "derechita cobarde y estafadora". "El 9 de junio tendrá que elegir entre los socios de Sánchez o los socios de Vox".

Más contenido de Urgente24

Visa cambia rotundamente las tarjetas de crédito y débito: cómo afectará a los usuarios

Diego Martínez borró a Benedetto tras la fiesta ¿sabor a despedida?

Brasil no aprovechó el 'regalito' de Conmebol para la Copa América

Jesica Cirio no aguantó y le mandó un contundente mensaje a Martín Insaurralde

En el Gobierno, "terminaron aceptando que van a tener que aumentar subsidios"