Volvió 100 Argentinos Dicen, con 'palitos' para Marcelo Tinelli incluidos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LuccaPrensa/status/1801005298083078341&partner=&hide_thread=false Lindo palito le tiró hoy Listorti a Tinelli en #100ArgentinosDicen.



¿Pagan, no? ¡ACÁ SI! pic.twitter.com/eHgCihSmVB — (@LuccaPrensa) June 12, 2024

Mientras dialogaba con una de las participantes, el comediante realizó el siguiente comentario: "No nos pagan para pensar. A mí me lo dicen todo el tiempo. Pero acá todavía no me pagaron".