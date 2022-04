Urgente24 en Telegram, hilo de las noticias top del día

No soy ruso, soy ciudadano del mundo. Creo en la libertad, esa es mi filosofía. No soy un revolucionario, soy un pacifista y mi arma es la risa. No soy ruso, soy ciudadano del mundo. Creo en la libertad, esa es mi filosofía. No soy un revolucionario, soy un pacifista y mi arma es la risa.