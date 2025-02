Nicolás Occhiato relanzó la guerra del streaming: Dardo para Migue Granados

También hubo problemas con el nombre del ciclo encabezado por la influencer, que fue registrado en el streaming comandado por Granados. En este contexto, a la hora de presentar uno de los nuevos ciclos, el ex Combate lanzó filoso:"La marca ya la conocen, por suerte esta la tenemos registrada nosotros".

"Yo soy futbolero. Equipo que gana, tratamos de no tocarlo en la medida que podamos, aunque hubo excepciones como ya saben", concluyó.

Mario Pergolini cruzó a Occhiato y puso en duda el éxito de LUZU TV

A la hora de hablar sobre el streaming Mario Pergolini es una de las personas más interesantes de escuchar. Es que creó Vorterix en 2012, tal vez de manera adelantada para la época, y marcó un camino. Actualmente, LUZU TV lidera el podio, OLGA lo sigue de cerca y el empresario opinó al respecto.

De invitado en Doble Mérito, al empresario le preguntaron si podría trabajar con Nicolás Occhiato y dejó en claro su postura. "No es para Vorterix. Pero no es ni bueno ni malo", comenzó diciendo y destacó: "Hay cosas que son o no son. Él tiene que seguir con la suya".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PolitoMor/status/1872057617390182513?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1872057617390182513%7Ctwgr%5Ed14b38d83a120793370f79819db7c3318dfdaa3b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Fmario-pergolini-cruzo-occhiato-y-puso-duda-el-exito-luzu-tv-n592593&partner=&hide_thread=false Le preguntaron a Pergolini por Occhiato y dijo que no lo llevaría a Vorterix y no cree en el aumento de viewers de #NadieDiceNada porque para él es “invaluable”. pic.twitter.com/A8KDWqbSHZ — Polito (@PolitoMor) December 25, 2024

No obstante, posteriormente afirmó que cree que el joven tiene "ayudín" con respecto a la gran audiencia que marcan las estadísticas. "Es muy raro porque no es un número que esté dando vueltas en ninguna parte del mundo", explicó. Es preciso destacar que la señal en la actualidad durante el ciclo Nadie dice nada suele superar los 100.000 espectadores en vivo.

"Yo hago cosas en YouTube en Los Ángeles, lo hago con otra clase de gente. Trabajo hace mucho tiempo en esto. Entonces sabés más o menos lo que es un éxito y un promedio. No existe mucho ese número", aclaró y luego mencionó al reconocido influencer español Ibai Llanós para señalar: "Ibai tampoco tiene ese número y no vas a decir que Ibai no es una persona conocida".

