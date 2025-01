Nicolás Occhiato reconoció su bronca por el éxodo de las figuras de LUZU TV

Mario Pergolini apuntó contra Occhiato y puso en duda el éxito de LUZU TV

Al hablar del streaming habría que destacar que Mario Pergolini es pionero teniendo en cuenta que en 2012 creó Vorterix.

De invitado en Doble Mérito, al empresario le preguntaron si podría trabajar con Nicolás Occhiato y dejó en claro su postura. "No es para Vorterix. Pero no es ni bueno ni malo", comenzó diciendo y destacó: "Hay cosas que son o no son. Él tiene que seguir con la suya".

No obstante, posteriormente afirmó que cree que el joven tiene "ayudín" con respecto a la gran audiencia que marcan las estadísticas. "Es muy raro porque no es un número que esté dando vueltas en ninguna parte del mundo", explicó. Es preciso destacar que la señal en la actualidad durante el ciclo Nadie dice nada suele superar los 100.000 espectadores en vivo.

"Yo hago cosas en YouTube en Los Ángeles, lo hago con otra clase de gente. Trabajo hace mucho tiempo en esto. Entonces sabés más o menos lo que es un éxito y un promedio. No existe mucho ese número", aclaró

