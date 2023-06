Interna en C5N: "Estos chorros son más boludos"

No es la primera vez que se ven fuertes diferencias en el canal oficialista que recibe pauta directa de la Casa Rosada y mantiene muy buen diálogo con Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa.

Mariana Brey se refirió de forma contundente al cruce al aire que tuvo con Pablo Moyano y su compañero de Argenzuela Diego Brancatelli (C5N), mientras que aseguró que no dejaría el programa a pesar de la polémica que se armó por el episodio.

Mariana Brey dejó pintados a Brancatelli y Moyano

Un conductor de C5N será candidato del Frente de Todos

Pero el primero en hacer un descargo fue el mismísimo Brancatelli, que su árdida discusión con Brey le valió para que la audiencia lo tildara de machirulo y contradictorio, al ser un personaje que se rige por discursos progres. En los primeros minutos de la emisión de este jueves de Argenzuela, Diego Brancatelli se defendió:

Asumo, antes de empezar a charla cosas importantes, esto: ¿Dónde está la machiruleada en un discusión política?

Luego, ante la atenta mirada de Mariana Brey, Diego Brancatelli agregó: "Me enteré 14:57 que estaba acusado de machirulo. No lo puedo creer. ¿Saben qué pasa con el tema de machirulo? Hay cosas realmente graves en cuanto al machismo y hasta hay femicidios, hay cuestiones serias, entonces, si todo lo englobamos dentro de una machiruleada, pierde sentido y valor".

Entonces, Mariana Brey le preguntó a su compañero de programa que quién lo trató de machirulo, y Diego Brancatelli expresó con visible enojo: "No, no sé. Leí algunos comentarios... Recién leí que nos acusaron a esta mesa de machirulos. Nos pueden acusar de tener una ideología determinada y de sostenerla con pasión y con fervor, nos pueden acusar de discutir más de la cuenta, de tratar de imponer una visión que no comparte otra persona... pero si hay algo de los que estamos orgullosos en el canal y en esta mesa, es que hay distintas voces".

El panel de Argenzuela subió la temperatura tras los polémicos cruces entre Mariana Brey, Diego Brancatelli y Pablo Moyano, mientras hacían un móvil para entrevistar al sindicalista sobre las protestas efectuadas en la provincia de Jujuy. La discordia entre colegas surgió a raiz de la postura ofrecida por Brey.

Más contenido en Urgente24

Massa/Rossi y la venganza de los gobernadores contra los intendentes del conurbano

Wagner PMC se retiró pero ¿cuándo se va Sergei Shoigu?

Larreta/Morales llevan a Diego Santilli y Gustavo Posse

Compra supermercado U24: Día en el podio y desplaza a Coto

CNN: Escándalo por las medialunas de Alberto en Casa Rosada