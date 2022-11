Estalló la guerra: Periodistas vs influencers por Qatar 2022

Vamos a verlo al Chapu este. ¿Este chico no necesitaría ayuda? El flaco está igual en Qatar, está sobrepasado. Yo pregunto, ¿de qué? ¿Por qué no vuelve el Chapu entonces, chicos? ¿Por qué no hacemos una vaquita en esto? Él se divierte, genera contenido, gana plata. Si esto le genera un daño, que se vuelva, muchachos Vamos a verlo al Chapu este. ¿Este chico no necesitaría ayuda? El flaco está igual en Qatar, está sobrepasado. Yo pregunto, ¿de qué? ¿Por qué no vuelve el Chapu entonces, chicos? ¿Por qué no hacemos una vaquita en esto? Él se divierte, genera contenido, gana plata. Si esto le genera un daño, que se vuelva, muchachos