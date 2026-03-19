La forma en que se cubre el Día de la Mujer está cambiando de manera radical en América Latina. Según un informe de GlobalNews Group, el 8M perdió protagonismo en la agenda de los medios tradicionales, pero lejos de apagarse, el debate migró con fuerza al mundo de las redes sociales.
OTRO DEBATE
Los medios le dieron la espalda al Día de la Mujer: 61% menos cobertura y cambio radical
Los medios no trataron el tema del 8M y el Día Internacional de la Mujer de la misma forma que en años anteriores. ¿Qué cambió?
La narrativa también se transformó: las coberturas ya no giran en torno a la marcha callejera sino que priorizan los derechos, las historias personales y la conmemoración histórica. Un cambio que refleja cómo comunicadores y audiencias resignifican las grandes fechas de impacto social.
El Día de la Mujer, en números: qué dice el informe
El dato más contundente es la caída del 61% en la cobertura regional entre 2023 y 2026. Si en 2023 se registraron 9.323 publicaciones, en 2026 la cifra se redujo a apenas 3.604 notas. En paralelo, las redes sociales contaron una historia opuesta: las publicaciones crecieron de 19.673 en 2025 a 25.277 en 2026, con un sentimiento predominantemente neutro (55%) y positivo (44%), y apenas un 1% de negatividad.
Un mapa con ganadores y perdedores
A nivel geográfico, México fue el gran motor del continente con un aumento del 37% en publicaciones, mientras que Colombia (-56%) y Perú (-59%) sufrieron caídas drásticas. Chile se destacó como excepción en el sur al mantener una presencia estable.
Dentro de los medios tradicionales, las coberturas sobre "Derechos de la mujer" crecieron un 79% y las "Historias de vida" triplicaron su presencia. En cambio, la cobertura de la "Marcha 8M" retrocedió de forma significativa.
Casi la mitad de quienes impulsaron la conversación digital fueron hombres (49,6%), lo que confirma la transversalidad del tema. "Es un tema que atraviesa a toda la sociedad", destacó Camila Montaño, Gerente de Operaciones de GlobalNews en Colombia.
Sin embargo, no todos celebran el cambio. "La disminución de las notas referidas al 8M en medios no es un dato auspicioso", advirtió Ana Vainman, directora ejecutiva de AFARTE, quien llamó a no desaprovechar las oportunidades para poner en agenda la violencia de género, la brecha salarial y la falta de equidad.
-----------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Supermercado recibe multa explosiva por cobrar de más y ahora lo pagan caro
Nieve en Bariloche: El cerro Catedral entusiasma con casi 40 cm en verano
Golpe a las prepagas: El Gobierno eliminó otras 10 y ya van más de 160
Segundo día de apagón en Cuba; ¿A qué juegan CIA y Mossad?; renunció jefe antiterrorista de USA