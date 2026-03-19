Los medios le dieron la espalda al Día de la Mujer: 61% menos cobertura y cambio radical

Casi la mitad de quienes impulsaron la conversación digital fueron hombres (49,6%), lo que confirma la transversalidad del tema. "Es un tema que atraviesa a toda la sociedad", destacó Camila Montaño, Gerente de Operaciones de GlobalNews en Colombia.

Sin embargo, no todos celebran el cambio. "La disminución de las notas referidas al 8M en medios no es un dato auspicioso", advirtió Ana Vainman, directora ejecutiva de AFARTE, quien llamó a no desaprovechar las oportunidades para poner en agenda la violencia de género, la brecha salarial y la falta de equidad.

-----------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Supermercado recibe multa explosiva por cobrar de más y ahora lo pagan caro

Nieve en Bariloche: El cerro Catedral entusiasma con casi 40 cm en verano

Golpe a las prepagas: El Gobierno eliminó otras 10 y ya van más de 160

Segundo día de apagón en Cuba; ¿A qué juegan CIA y Mossad?; renunció jefe antiterrorista de USA