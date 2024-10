Si te duelen las articulaciones, tal vez te falta esta vitamina

El dolor en las articulaciones es muy común, sobre todo a medida que las personas envejecen. Este síntoma puede ser muy molesto y afectar el desarrollo de las actividades diarias. Pero, ¿Qué puede causar dolor en las articulaciones? ¿Qué vitamina me falta si me duelen las articulaciones? ¿Qué deficiencia tengo si me duelen las articulaciones? Veamos.