¿Cuál es la bebida que se toma en la mañana y quema la grasa abdominal?

Entre las afecciones que se relacionan con la grasa abdominal se encuentran: presión arterial alta, apnea del sueño, enfermedades cardíacas, diabetes, algunos tipos de cáncer, accidente cerebrovascular, hígado graso e incluso muerte prematura.

¿Cómo perder grasa abdominal?

Una de las estrategias para perder grasa abdominal es cuidar lo que se come y lo que se bebe. Y es que, hay algunos alimentos y bebidas que pueden incentivar la acumulación de grasa abdominal.

Pero, también hay alimentos y bebidas que pueden ayudar a perder grasa abdominal. Esas son las que debe elegir.

Entre las mejores bebidas para derretir la grasa abdominal se encuentra el famoso té verde.

infusión té verde.jpg

El sitio especializado Eat This, Not That (ETNT) lo recomienda como una opción de bebida matinal para quemar grasa abdominal.

"Sírvase una taza de té verde caliente. Está repleto de galato de epigalocatequina (EGCG), que se sabe que aumenta el metabolismo y estimula el proceso de quema de grasas, especialmente cuando hace ejercicio", indica ETNT.

Esta idea es reforzada por una especialista consultada. Se trata de Amy Goodson, MS, RD, CSSD, LD, dietista registrada y especialista certificada en dietética deportiva que forma parte del Consejo de expertos médicos de ETNT.

Ella dijo: "La cafeína del té verde también proporciona un efecto estimulante suave, lo que aumenta aún más la quema de calorías"

"Las investigaciones sugieren que la combinación de EGCG y cafeína puede ayudar a (descomponer) la grasa almacenada, en particular la grasa abdominal", afirmó.

Sin embargo, perder la grasa abdominal requiere esfuerzo y otras cosas más allá de tomar té verde.

Para quemar la grasa abdominal es necesario adoptar un estilo de vida saludable, seguir una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico y evitar el alcohol.

¿Cuáles son los beneficios del té verde?

Aquí hay otros posibles beneficios de incorporar té verde a la dieta:

Mejora el rendimiento físico

Podría disminuir el riesgo de cáncer

Ayuda a matar bacterias

Contribuye a la salud dental

Disminuye el riesgo de diabetes

Disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular

Puede ayudar a perder peso

Puede ayudar a vivir más años

