Si su colesterol está por las nubes, evite estos alimentos

Respecto a las carnes procesadas, un estudio publicado en Nutrition Metabolism & Cardiovascular Diseases, halló que el consumo regular de carne procesada se asoció con un mayor riesgo de niveles altos de colesterol y triglicéridos.

Algunos quesos

No todos los quesos tienen el mismo impacto en el colesterol. Sin embargo, hay algunos que podrían afectar sus niveles.

Según Molly Hembree, MS, RDLD, dietista registrada y miembro de la Junta de Expertos Médicos de Eat This, Not That, los quesos con alto contenido de grasas saturadas son los peores para los niveles de colesterol.

Y reseñan:

"Por ejemplo, Hembree afirma que los quesos parmesano y los quesos suizos, ya sea en bloque, en cubos o en tiras, contienen alrededor de 8 gramos de grasa total y 5 gramos de grasa saturada por porción de 1 onza.

El queso brie tiene alrededor de 9 gramos de grasa total y 6 gramos de grasa saturada por porción de 1 onza. El queso cheddar tiene alrededor de 10 gramos de grasa total y 6 gramos de grasa saturada por porción de 1 onza".

Aceite de palma

De acuerdo con un estudio publicado en The Journal of Nutrition el aceite de palma es uno de los peores aceites para el colesterol.

Los autores del estudio realizaron búsquedas en dos bases de datos de literatura biomédica, PubMed y Cochrane Library, acerca de informes publicados de ensayos clínicos sobre el efecto de la alimentación con aceite de palma en los lípidos sanguíneos.

Esto fue lo que hallaron los investigadores:

El consumo de aceite de palma da como resultado un colesterol LDL más alto que los aceites vegetales bajos en grasas saturadas y un colesterol HDL más alto que los aceites que contienen grasas trans en humanos. El consumo de aceite de palma da como resultado un colesterol LDL más alto que los aceites vegetales bajos en grasas saturadas y un colesterol HDL más alto que los aceites que contienen grasas trans en humanos.

Comida frita

No cabe duda que la comida frita es mala para el colesterol. Y es que, los alimentos que se han freído tienen más grasa.

La Universidad de Harvard también los pone en la lista de alimentos que hay que dejar de comer si los niveles de colesterol están elevados.

"Los alimentos que se han sumergido en la freidora, como las alitas de pollo, los palitos de mozzarella y los aros de cebolla, se encuentran entre los peores cuando se trata de colesterol", dicen en un artículo publicado en Harvard Health.

Alcohol

No sólo debe cuidar lo que come, también lo que bebe. Por ejemplo, el alcohol es una de las bebidas que pueden disparar el colesterol en sangre. ¿Por qué?

El sitio Business Insider lo explica:

Cuando el alcohol se descompone en tu cuerpo, se reconstruye en triglicéridos y colesterol en el hígado, como explica la Asociación Británica del Corazón. Por lo tanto, aumentarán el nivel de estos elementos en tu sangre.

